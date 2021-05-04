شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي .. طريقة تفعيل الرسائل المؤقتة فى واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تريد رسائل محادثة عبر واتس آب تدمر نفسها بنفسها؟ إذا ربما تحتاج إلى معرفة أن تطبيق المراسلة الفورية الأشهر في العالم بالفعل يحتوي على ميزة تسمى "الرسائل المؤقتة"، فبمجرد تنشيط هذا الخيار، ستختفي الرسائل الجديدة في الدردشة في غضون سبعة أيام.

لكن يجب ملاحظة أن هذه الميزة لا تؤثر على الرسائل النصية المرسلة قبل تنشيطها وسيكون لدى جهة الاتصال طرق لحفظها، وبالمثل، لن تختفي ملفات الوسائط المتعددة من أي مكان خارج الدردشة أو من الأجهزة التي تم حفظها فيها، بحسب مجلة Entrepreneur الأمريكية.

خطوات تفعيل رسائل واتس آب المؤقتة:

-افتح دردشة واتس آب.

-اضغط على اسم جهة الاتصال.

-ابحث عن الخيار "الرسائل المؤقتة".

- قم باختيار "تفعيل"، ولإلغاء تنشيطها قم بنفس الخطوات فقط استخدم خيار "غير نشط" في هذه الخطوة.