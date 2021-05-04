شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية العثور على أقرب مركز تطعيم فى الهند باستخدام WhatsApp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الهند برنامج التطعيم للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا اعتبارًا من 1 مايو (على الرغم من أن اللقاحات ليست متاحة بسهولة في جميع أنحاء البلاد)، لمساعدة المزيد من الأشخاص في العثور على أقرب مركز تطعيم، ودخلت الحكومة في شراكة مع WhatsApp وأنشأت أداة بسيطة للوظيفة وفقًا لموقع TheNextWeb.

في العام الماضي، أطلقت الشركة روبوت WhatsApp مع MyGov - بوابة رقمية للحصول على معلومات حول الخدمات الحكومية - لنشر مزيد من التفاصيل حول جائحة فيروس كورونا.

والآن تستخدم نفس الروبوت لتضمين معلومات حول اللقاحات والمراكز.

إليك كيفية استخدامه:

أرسل "Hi" إلى رقم مخصص للخدمة على WhatsApp ، أو استخدم هذا الرابط لتشغيل chatbot.

بمجرد أن يستجيب الروبوت بالقائمة، أرسل 1 - وذلك للعثور على معلومات حول مراكز التطعيم ضد COVID ومعلومات حقيقية حول اللقاحات.

أرسل 1 مرة أخرى للعثور على تفاصيل المركز.

اكتب رمز PIN المكون من ستة أرقام لمنطقتك.

ستتلقى ردًا من أقرب مراكز إليك، جنبًا إلى جنب مع الفتحات المتاحة والحد الأقصى للعمر المطبق على هذا المركز.

بمجرد العثور على معلومات حول مركز التطعيم، سيتعين عليك تسجيل الدخول إلى موقع CoWin الذي تديره الحكومة لحجز مكانك للحصول على جرعة.

في حالة عدم استخدام WhatsApp، تقوم الشركة الأم Facebook أيضًا بإطلاق أداة للعثور على مركز في منطقتك قريبًا.

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام هذه الأداة الخاصة للعثور على فتحة مفتوحة للأشخاص في الفئة العمرية 18-45.