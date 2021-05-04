شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقا Meet وChat سيأتيان مثبتان مسبقًا على أجهزة Chrome OS المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة جوجل قد تتيح تثبيت تطبيقي Google Chat وGoogle Meet على الأجهزة المستقبلية التى تعمل على نظام التشغيل Chrome التابع لها، حيث بدأت شركة التكنولوجيا بالفعل فى الانتقال من Hangouts إلى Google Chat، ما يمكّن المزيد من المستخدمين من الوصول إلى التطبيقين.

والآن، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، تريد جوجل جعل هذه التطبيقات أكثر سهولة لمالكى Chromebook، حيث تشير إلى خطأ جديد تم تسجيله فى "التثبيت المسبق لتطبيق Meet and Chat PWAs على نظام التشغيل Chrome".

ويتوفر تطبيقات أندرويد لكل من Google Chat وGoogle Meet بالفعل على متجر Play ويمكن تنزيلها بسهولة، ومع أحدث خطوة، يُقال إن جوجل تختار تثبيت تطبيقات الويب على نظام التشغيل Chrome OS للمساعدة فى منع تضخم التخزين.

ويشير التقرير إلى أن العمل على هذه التطبيقات الافتراضية على أجهزة ChromeOS قد بدأ بالفعل، حيث تمت إضافة علامتين جديدتين إلى chrome: // flags، كما تقول، وبينما يكون أحدهما للدردشة، والآخر مخصص لتطبيق Meet.

وعلى الرغم من أنه سيتم تثبيت التطبيقات افتراضيًا على الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل Chrome OS، فسيظل المستخدمون قادرين على إلغاء تثبيتها إذا لم يحتاجوا إليها، وعلى الأرجح، سيأتى الإصدار 92 من Chrome OS مع هذين التطبيقين.