شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقلل من إنتاج سماعتها الذكية AirPods.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل للتكنولوجيا عن خفض إنتاج أجهزة AirPods الخاصة بها بحوالى 25٪ إلى 40٪، وفقًا لتقرير صادر عن Nikkei Asia، لكن لم يوضح التقرير طراز AirPods الذى سيحصل على هذه المعالجة وهى AirPods ،AirPods Pro أو AirPods Max التى توضع فوق الأذن.

ويُزعم أن السبب فى ذلك هو انخفاض مبيعات سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية الشهيرة لشركة التكنولوجيا العملاقة بسبب زيادة المنافسة فى فئة سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، فيما يقول التقرير، استنادًا إلى مدخلات من أشخاص على دراية، إن أبل ستركز على إنتاج حوالى 75 إلى 85 مليون وحدة فقط من AirPods للسنة المتبقية، عندما كانت تخطط مسبقًا لـ 110 ملايين وحدة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تحصل AirPods و AirPods Pro على ترقيات هذا العام والتى تأمل عملاق التكنولوجيا أن تجدد اهتمام العملاء بالمنتج وتعزز المبيعات، ويقال إن عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو يعمل على الجيل الثالث من AirPods، حيث يبدأ الإنتاج من الربع الثالث من هذا العام، كما ادعى المحلل التكنولوجى Ming- Chi Kuo.

وكان المحلل قد توقع فى وقت سابق أن شركة آبل قد تشهد انخفاضًا فى شحنات سماعات الرأس هذا العام بسبب ارتفاع المنافسة فى هذه الفئة، وقال أيضًا إن عملاق التكنولوجيا قد لا يقوم أيضًا بتعليق الجيل الثانى من AirPods عند وصول AirPods الجديدة.