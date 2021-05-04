فتح قفل شاشة آيفون أثناء ارتداء الكمامة

دبي - يزن راشد - مع استمرا انتشار فيروس كورونا حتى الآن، أصبح ارتداء الأقنعة والتي تعتبر من أهم العوامل لمنع انتشار الفيروس أمرًا طبيعيًا للغاية، حيث أصبح ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أمرًا إلزاميًا في الكثير من الدول حول العالم، بسبب هذا الأمر أصبح الكثير من مستخدمي هواتف آيفون التي تدعم ميزة فتح قفل الشاشة باستخدام معرف الوجه (Face ID) يواجهون صعوبة كبيرة في فتح قفل الشاشة أثناء ارتداء الكمامة خاصة في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.

ولكن مع ذلك، إذا كنت تمتلك ساعة آبل الذكية فيمكنك فتح قفل شاشة هاتف آيفون بسهولة حتى أثناء ارتداء الكمامة، وذلك من خلال ميزة جديدة في تحديث إصدار نظام التشغيل (أي أوإس 14.5) iOS 14.5 الذي أطلقته شركة آبل يوم الأثنين الماضي.

إليك كيفية فتح قفل شاشة آيفون باستخدام معرف الوجه أثناء ارتداء الكمامة:

أولًا: ما هي المتطلبات لتفعيل ميزة فتح شاشة هاتف آيفون باستخدام ساعة آبل؟

لاستخدام هذه الميزة يجب عليك أولًا، تحديث نظام التشغيل في هاتف آيفون الخاص بك إلى الإصدار iOS 14.5 من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update.

سترى إشعارًا يفيد بأن التحديث جاهز، اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and install.

قم بإعادة تشغيل الهاتف، ثم انتبه للمتطلبات التالية قبل تفعيل الميزة وهي:

يجب حماية ساعة آبل الذكية الخاصة بك بواسطة رمز مرور.

يجب تشغيل وظيفة (الكشف عن المعصم) Wrist Detection في ساعة آبل الذكية.

يجب إقران ساعة آبل الذكية بهاتف آيفون الخاص بك.

يجب أن يتم تشغيل اتصال Wi-Fi والبلوتوث في كلا الجهازين.

يجب أن تكون الساعة على معصمك وغير مقفلة.

يجب أن يعمل ساعة آبل باصدار نظام التشغيل WatchOS 7 أو أي إصدار أحدث.

ثانيًا: كيفية تفعيل الميزة؟

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (معرف الوجه ورمز المرور) Face ID and Passcode، ثم أدخل كلمة المرور الحالية.

في الشاشة التالية، وضمن قسم (فتح باستخدام ساعة آبل) Unlock with Apple Watch، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (ساعة آبل) Apple Watch إلى وضع التشغيل.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تشغيل) Turn on لتفعيل الميزة.

ملاحظة: في المرة الأولى التي تحاول فيها فتح قفل شاشة آيفون باستخدام ساعة آبل عند ارتداء الكمامة ، سيطلب منك الهاتف‌ إدخال رمز المرور الخاص بك، بعد القيام بذلك، ستكون جميع المحاولات اللاحقة لإلغاء قفل شاشة الهاتف‌ عند ارتداء الكمامة سريعة وسلسة، حيث ستجد مع كل فتح ناجح اهتزاز خفيف للساعة في معصمك مصحوبًا برنين قصير، وتذكر يجب عليك الانتباه جيدًا للمتطلبات المذكورة سابقًا لضمان فتح شاشة الهاتف بدون أي مشاكل.

ثالثًا: ماذا ستفعل في حالة عدم امتلاك ساعة آبل الذكية؟

في حال لم يكن لديك ساعة آبل الذكية، فيمكنك أيضا فتح قفل شاشة آيفون عند ارتداء الكمامة، وذلك من خلال تسريع عملية إظهار شاشة رمز المرور في الهاتف إذا كنت ترتدي كمامة على وجهك، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية: