شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عملة الإيثر المشفرة تحقق رقما قياسيا جديدة.. اعرف القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت عملة الإيثر المشفرة 3000 دولار مسجلة مستوى قياسيا جديدًا في ارتفاع مذهل متفوقة على عملة البيتكوين الأكبر، حيث يراهن المستثمرون على أن الأثير سيكون ذا فائدة أكبر في نظام مالي مستقبلي لامركزى وفقا لما نقلته رويترز.

ارتفع إيثر، الرمز المميز الذي تم تداوله على بلوكشين الإيثيريوم ، بنسبة 3% في بورصة Bitstamp إلى 3144.81 دولار في الصفقات الصباحية في لندن. لقد ارتفع بنسبة 325% لهذا العام حتى الآن، متجاوزًا بسهولة زيادة بنسبة 95 %في عملة البيتكوين الأكثر شيوعًا.

قال جيمس كوين، العضو المنتدب في Q9 Capital، وهو مدير ثروة خاصة للعملات المشفرة في هونج كونج، إن الارتفاع الكبير يمثل جزءا تعويضيا عن المكاسب التي حققتها عملة البيتكوين في أواخر عام 2020.

كما قال إنه يعكس أيضًا تحسينات في سلسلة ethereum blockchain ، وتحولًا متزايدًا نحو "DeFi" ، أو التمويل اللامركزي، والذي يشير إلى المعاملات خارج الخدمات المصرفية التقليدية التي تعتبر blockchain الإيثيريوم منصة مهمة لها.

قال كوين: "في البداية، كانت عملة البيتكوين هي التي تقود الصعود فعلاً لأنه مع دخول الكثير من المستثمرين المؤسسيين إلى الفضاء ، سيكون هذا أول منفذ طبيعي لهم".

"ولكن مع نضوج الارتفاع خلال الأشهر الستة الماضية ، لديك DeFi والكثير من DeFi مبني على ethereum."

كما أدى إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة في كندا والطلب المتزايد على محافظ الإيثر للتعامل مع الرموز غير القابلة للاستبدال مثل الفن الرقمي إلى ارتفاع الأسعار.

ارتفع السعر المتقاطع للإيثر / البيتكوين بأكثر من 100٪ هذا العام وبلغ أعلى مستوى له في 2.5 عام يوم الأحد ، مما يشير إلى درجة من التناوب في ثاني أكبر عملة مشفرة حيث ينوع المستثمرون تعرضهم.

قال جيهان تشو، الشريك الإداري في شركة كينيتش كابيتال لرأس المال الاستثماري في هونج كونج: "يستمر ارتفاع أحجام DeFi في دفع أسعار الإيثيريوم للأعلى حيث يكتسب المستثمرون الثقة في العملات المشفرة ويرون أن الإيثيريوم هو أصل آمن في المرتبة الثانية".

لتوضيح الزخم لمثل هذه المعاملات الجديدة ، ذكرت بلومبرج الأسبوع الماضي أن بنك الاستثمار الأوروبي يخطط لإصدار سند رقمي عبر Ethereum blockchain ، بينما تخطط JP Morgan لإنشاء صندوق بيتكوين مُدار.

أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الجمعة الماضية أن أندريسن هورويتز ، عملاق رأس المال الاستثماري ، يتطلع إلى جمع صندوق جديد يصل إلى مليار دولار للاستثمار في العملات المشفرة وشركات التشفير الناشئة ، مما يؤكد الاهتمام بهذا القطاع.

استعادت Bitcoin، أكبر أصول تشفير في العالم بأكثر من 1 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية ، مستوى 50000 دولار الأسبوع الماضي وحومت حول 58700 دولار يوم الاثنين ، بزيادة حوالي 4 ٪ ولكن أقل بكثير من أعلى مستوى لها عند 64895.22 دولار