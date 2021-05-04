تكنولوجيا: صور حية لإختيارات أخرى في ألوان سلسلة OnePlus 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت وان بلس سلسلة OnePlus 9 خلال شهر مارس الماضي، واليوم تكشف أحدث الصور الحية عن إختيارات أخرى في ألوان سلسلة OnePlus 9.

يؤكد مصدر الصور الحية المسربة على أن الألوان التي تظهر في الصورة تم إستبعادها من وان بلس عند الإعلان الرسمي عن السلسلة، إلا أن الصور الحية تؤكد على أن وان بلس طورت في البداية بالفعل نماذج بألوان الأبيض غير اللامع والأسود اللامع والفضي اللامع والأخضر اللامع.

من جانب أخر لم يوضح مصدر التسريبات أي من هذه الألوان طورت لهاتف OnePlus 9، أو أن الألوان قدمت لهاتف OnePlus 9 Pro.

أيضاً يظهر اللون الأخضر اللامع بشكل جديد للون الأخضر الجليدي الذي قدم من وان بلس في سلسلة OnePlus 8، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن وان بلس تخطط لدعم سلسلة OnePlus 9T بهذه الإختيارات من الألوان، على أن تنطلق السلسلة في خريف هذا العام.

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