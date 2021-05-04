دبي - يزن راشد - وفقًا لشركة Deloitte ، “يتعلق التحوّل الرّقمي كله بالتحول إلى مؤسسة رقمية – وهي مؤسسة تستخدم التكنولوجيا للتطوير المستمر لجميع جوانب نماذج أعمالها (ما تقدمه ، وكيف تتفاعل مع العملاء وكيف تعمل).”
مع تطور التكنولوجيا، يجب أن تتطور أعمالك أيضًا. في هذه المرحلة، لا يتعلق الأمر باختيار المؤسسات للتحول فحسب؛ يتعلق الأمر أكثر بتحديد كيفية التحول. في هذه المقالة ، سنغطي كل شيء بدءًا من معنى التحول الرقمي للمؤسسات إلى الأمثلة الواقعية ودراسات عن حالات للتعلم منها. يمكن أن تساعدك هذه المجموعة من الموارد أنت وشركتك على التكيف مع التطورات التكنولوجية وتغيير طريقة قيامك بأعمالك في نهاية المطاف.
نظرة عامة على التحوّل الرّقمي
“يمكن أن يشير التحول الرقمي إلى أي شيء من تحديث تكنولوجيا المعلومات (على سبيل المثال ، الحوسبة السحابية)، إلى التحسين الرقمي، إلى اختراع نماذج أعمال رقمية جديدة.” بشكل عام، يشير إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية للتطوير المادي أو إنشاء عمليات تجارية جديدة.
إذن، ما هو التحوّل الرّقمي للمؤسسات؟ إنها عملية تحليل احتياجات العملاء والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تجربة المستخدم النهائي. يمكن أن يكون المستخدمون النهائيون عملاء أو موظفين، وتحتاج العديد من المؤسسات إلى مراعاة آراء كليهما.
يتعلق التحول الرقمي بتطوير عملك من خلال تجربة تقنية جديدة وإعادة التفكير في نهجك الحالي في التعامل مع المشكلات الشائعة. نظرًا لأنه تطور، فليس بالضرورة أن يكون للتحول نقطة نهاية واضحة. يقول MIT Sloan Management Review ، وهو منشور يركز على كيفية تحول الإدارة في العصر الرقمي، “من الأفضل التفكير في التحول الرقمي على أنه تكيف مستمر مع بيئة متغيرة باستمرار.”
بالنسبة للمؤسسات، يعني ذلك البحث باستمرار عن طرق لتحسين تجربة المستخدم النهائي. يمكن أن يكون ذلك من خلال تقديم تدريبات، وترحيل البيانات إلى الخدمات السحابية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والمزيد.
الأنواع المختلفة للتحول الرقمي
تسلط MIT Sloan Management Review الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية للتحول الرقمي للمؤسسات:
١- تجربة العميل
العمل على فهم العملاء بمزيد من التفصيل، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز نمو العملاء، وإنشاء المزيد من نقاط التواصل مع العملاء.
٢- العمليات التشغيلية
تحسين العمليات الداخلية داخل المؤسسة من خلال الاستفادة من الرقمنة والأتمتة، وتمكين الموظفين من الأدوات الرقمية، وجمع البيانات لمراقبة الأداء واتخاذ قرارات أكثر استراتيجية.
٣- نماذج الأعمال
تحويل الأعمال من استبدال العروض المادية التقليدية بالأدوات والخدمات الرقمية، وتقديم المنتجات الرقمية، واستخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات تتجاوز الحدود الجغرافية التي تفرضها الأساليب التقليدية.
لماذا يعتبر التحول الرقمي مهمًا؟
سيكون لكل مبادرة تحول رقمي أهدافها الخاصة، لكن الغرض الرئيسي من أي تحول رقمي هو تحسين عملياتك الحالية. يعد التحول الرقمي مهمًا لأن الشركات يجب أن تتطور لتظل قادرة على المنافسة في صناعتها. إذا لم تكن تتطور، فأنت عرضة أن تجد شركتك خارج المنافسة تماما.
تُظهر دراسة Bain & Company أن “8٪ فقط من الشركات العالمية تمكنت من تحقيق نتائج الأعمال المستهدفة من استثماراتها في التكنولوجيا الرقمية.” تتمثل إحدى الاستراتيجيات التي تميز القادة عن غيرهم في أنهم ينفقون المزيد على تحويل أعمالهم بدلاً من مجرد إدارتها. يعد التحول الرقمي مهمًا لأنه يسمح للمؤسسات التكيف مع الصناعات المتغيرة باستمرار وتحسين طريقة عملها باستمرار.
فوائد التحول الرقمي
بينما يعتمد عائد الاستثمار للتحول الرقمي على مجموعة متنوعة من العوامل، يمكن للتكنولوجيا المناسبة أن تحسن بشكل كبير كيفية أسلوب العمل وكيفية تفاعل العملاء.
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يزيد الإنتاجية و يقلّل تكاليف العمالة
يعد استخدام التكنولوجيا للعمل بكفاءة أكبر أحد أكثر الطرق تأثيرًا لتحويل عملك. على سبيل المثال، بالنسبة للمؤسسات، فإن الوقت والمال الذي ينفقونه في تدريب الموظفين الجدد وتحديث الموارد الرقمية يمكن أن يخرج عن السيطرة بسرعة. باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك الحفاظ على انخفاض التكاليف وزيادة الإنتاجية.
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تحسين الخدمة المقدمة للعملاء
يرغب العملاء المتمرسون في مجال التكنولوجيا في الحصول على تجربة رائعة من خلال نقاط اتصال متعددة – تطبيقات الأجهزة المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والدردشة الحية، وما إلى ذلك. تعتبر التحولات الرقمية هي القوة الدافعة وراء تحسين تجارب العملاء.
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تحسين فرص المنافسة للمؤسسة
يبحث منافسوك عن التحول الرقمي بغض النظر عما إذا كنت كذلك أم لا. إن اختيار عدم تبني التحول الرقمي هو في الأساس تقرير أنك لا تمانع في أن تتخلف عن الركب.
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