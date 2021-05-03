انطلاق المعركة القضائية للمطالبة بعودة لعبة Fortnite إلى هواتف الايفون من جديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 39 دقيقة

انطلقت اليوم المحاكمة التي تجمع بين Epic Games وApple للمطالبة بعودة لعبة Fortnite إلى هواتف الايفون من جديد.

يتطلع العديد من مستخدمي هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد إلى عودة لعبة Fortnite من جديد، بعد أن تم إزالة اللعبة من متجر تطبيقات ابل لمخالفة Epic Games سياسة ابل في متجر التطبيقات، واليوم تبدأ المحاكمة التي تجمع بين Epic Games وابل خطواتها الأولى للمطالبة بعودة اللعبة.

ولقد بدأت المحاكمة اليوم بمكالمة فيديو جماعية للكثير من المستخدمين المطالبين بعودة لعبة Fortnite إلى هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، حيث عجزت المحكمة عن كتم الصوت لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

أيضاً تم الإتصال بأكثر من 200 مشارك، حيث طالب الجميع بعودة Fortnite مجاناً، أو عودة اللعبة على الهواتف، ومن ثم بدأ Tim Sweeney الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games في الحديث لتبدأ المعركة القضائية بين ابل وEpic Games.