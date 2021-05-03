علماء يتوقعون حدوث كارثة… الانهار الجليدية بدأت في الذوبان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

كشف فريق دولي من العلماء عن أن الانهار الجليدية في جميع أنحاء العالم بدأت في الذوبان بشكل أسرع، ما أدى إلى فقدان 31 % من الثلوج والجليد سنوياً عما كان عليه قبل 15 عاماً.

وأرجع هؤلاء العلماء في مقال نشر بمجلة “نيتشر”، السبب في ذلك إلى تغير المناخ الناجم عن حرق الوقود الأحفوري.

وقام الباحثون بتحليل بيانات الأقمار الصناعية وحسبوا أن 220 ألفا من الأنهار الجليدية الجبلية تفقد أكثر من 298 مليار طن من الثلج والجليد سنويا منذ عام 2015.

ورُصد أن هذا الحجم من المياه يكفي لتغطية سويسرا بـ7.2 متر من ارتفاع الماء. كما ارتفع في الوقت نفسه، معدل الذوبان من عام 2015 إلى عام 2019 بمقدار 71 مليار طن سنويا، مقارنة بالفترة بين عامي 2000-2004، فيما يجري نصف خسائر الغطاء الجليدي في العالم في الولايات المتحدة وكندا.

ورأى العلماء أن وتيرة ذوبان الجليد في منطقة ألاسكا (في أمريكا) يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتراجع نهر كولومبيا الجليدي بنحو 35 مترا سنويا.

ومع ذلك، فإن الأنهار الجليدية تذوب في جميع أنحاء العالم، حتى في التبت، التي كانت تعتبر مستقرة نسبيا. فقط أيسلندا والدول الاسكندنافية لديها العديد من الأنهار الجليدية، التي تتزايد كتلتها بسبب زيادة كمية هطول الأمطار.