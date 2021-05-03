ميزات سرية لا يعرفها أصحاب هواتف “آيفون”… تعرفوا عليها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - لطالما اعتبر مستخدمو هاتف “آيفون” بأنه الأبسط في التشغيل والتعامل ما شكل أحد أسباب انتشاره بشكل كبير حول العالم.

ولكن، رغم ذلك يحتوي على عدد من الإعدادات والميزات التي يجهلها الكثير من المستخدمين.

ورصد موقع “بوبيولار ساينس” العلمي المتخصص عدداً من تلك المزايا والإعدادات المخفية داخل هواتف “آيفون”، والتي جاءت على النحو التالي:

1- الإخطارات في لمحة:

يمكنك التمتع بميزة الإخطارات في لمحة إذا كنت من أصحاب هواتف “آيفون 6 إس” أو الأحدث منها، وسيكون كل ما عليه فعله هو رفع الهاتف لعرض الإشعارات حتى عندما تكون شاشة القفل مغلقة، لكن تلك الخاصية لن تعمل إلا بعد تفعيلها من الإعدادات الخاصة بالعرض والسطوع.

2- أولوية لبعض التنزيلات:

هل تقوم بتحديث عدد كبير من التطبيقات مرة واحدة؟ يمكنك إخبار هاتف آيفون، عن التنزيلات التي يجب أن تكتمل أولاً، وتلك المفيدة بشكل خاص عند إعداد هاتف جديد.

على الشاشة الرئيسية، ابحث عن التطبيق الذي تريد وضعه في مقدمة السطر واضغط بثبات، ثم اختر خيار “أولوية التنزيل” من قائمة الخيارات.

3- تغيير شدة المصباح

قد لا تحتاج أن يكون المصباح اليدوي المدمج في هواتف آيفون بشعاع قوي وساطع، كل ما عليك هو تغيير شدة وسطوح المصباح.

ولتفعيل الميزة، ادخل إلى مركز التحكم واسحب لأعلى من أسفل الشاشة (على هاتف آيفون X اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى العليا)، ثم اضغط ضغطة مطولة على أيقونة المصباح لتظهر لك خياراته.

4- مسح رمز الاستجابة السريعة

يمكنك استخدامها في تشغيل مواقع ويب وتطبيقات بصورة أكثر أمنا، حيث تتحول كاميرا آيفون لماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة.

5- حذف التطبيقات غير المستخدمة:

يمكنك إخلاء مساحة على هاتفك عن طريق التخلص من التطبيقات التي نادرًا ما تستخدمها أو لا تستخدمها أبدًا.

في الواقع، يمكن لهاتف آيفون الخاص بك القيام بذلك نيابة عنك. ادخل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق عام، واختر تخزين آيفون، ثم قم بتمكين خيار إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة.

6- وضع الكاميرا الصحيح:

لا أحد يريد تفويت لقطة مهمة، لأنهم كانوا يتنقلون عبر أوضاع مختلفة داخل تطبيق الكاميرا. بدلاً من ذلك، عندما تشاهد شيئًا ما تحتاج إلى تصويره أو تصويره بسرعة، قم بضغطة مطولة على أيقونة الكاميرا بدلا من النقر عليها برفق، وستظهر لك خيارات وضع الكاميرا، ما سيؤدي إلى تسريع عملية الالتقاط.

7- إيقاف متتبعات الويب

من خلال الإعلانات المضمنة، يمكن للمعلنين تتبعك عبر مواقع ويب متعددة، لكن أحدث إصدار من متصفح سفاري لنظام التشغيل iOS 11 يتيح لك منع هذا النشاط، مما يحد من قدرة المواقع على مراقبة سلوك التصفح الخاص بك.

ولتفعيل هذه الميزة، افتح الإعدادات، وانقر فوق سفاري، وقم بتشغيل الخيار إيقاف متتبعات الويب، ويمكنك أيضا منع ظهور الإعلانات المنبثقة في المتصفح.