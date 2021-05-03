تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط ابل لإطلاق تحديث iPad mini في وقت لاحق هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير المحلل Ming-Chi Kuo الأخير على خطط عملاق التكنولوجيا ابل لإطلاق تحديث iPad mini في وقت لاحق هذا العام.

عقدت شركة ابل مؤتمر خلال شهر أبريل الماضي للإعلان الرسمي عن إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة iPad Pro، التي انطلقت بشاشة mini LED للمرة الأولى في هذه السلسلة، كما قدمت ابل أجهزة الآيباد بمعالج M1.

كما تستعد ابل لإطلاق تحديث iPad mini الجديد، والذي يأتي بحجم أصغر خلال الفترة القادمة، ولقد أكد التقرير الذي نشر عبر Ming-Chi Kuo على أن الشركة الموردة للشاشات المرنة لهاتف iPhone الأول القابل للطي، تقدم أيضاً الشاشات لجهاز iPad mini المرتقب.

وتشير التوقعات إلى أن المورد المتوقع هو العملاق الكوري سامسونج، حيث تعمل ابل على إختبار الشاشة في أجهزة iPad mini في البداية قبل دعم إصدار الشركة الأول من الهواتف القابلة للطي بشاشات سامسونج.

ولقد أشار Ming-Chi Kuo في تصريحاته لمستثمري ابل، أن الشركة تخطط لإطلاق هاتف الايفون القابل للطي في 2023، على أن يتم شحن من 15 إلى 20 مليون وحدة من الهاتف.

كما أكد تقرير أخر من 9to5Mac أن ابل تستعد لإطلاق جهاز iPad mini في النصف الثاني من 2021، على أن تدعم ابل هذا الإصدار بترقية في المعالج، والشاشة.

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