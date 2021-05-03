تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات الكاميرة في هواتف موتورولا القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن إصدارات جديدة من هواتف موتورولا التي ظهرت برموز Motorola Berlin وMotorola Berlin NA، حيث إستعرضت التسريبات مواصفات الكاميرة في هذه الإصدارات.

أكدت التسريبات السابقة على خطط موتورولا لإطلاق 4 من الإصدارات الجديدة من هواتف Edge، ولقد ظهرت هذه الإصدارات في التسريبات برموز Sierra وBerlin و Berlin NA وأيضاً Kyoto، ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من Technik News اليوم على مواصفات الكاميرة في هاتفي Motorola Berlin وMotorola Berlin NA.

ومن المقرر أن يضم هاتفي Motorola Berlin وMotorola Berlin NA كاميرة سيلفي OmniVision OV32B40 بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية في Berlin بمستشعر رئيسي S4KHM2 بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما يأتي هاتف Berlin NA بمستشعر S5KHM2 بدقة 108 ميجا بيكسل، على أن تقدم شركة سامسونج المستشعرات.

ويضم هاتف Berlin مستشعر OmniVision OV16A10 بزوايا عرض واسعة بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يضم Berlin NA مستشعر S5K4H7 من سامسونج بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

يذكر أن التسريبات السابقة إستعرضت بعض من مواصفات هاتف موتورولا الذي يعرف برمز “Kyoto”، حيث يضم الهاتف مستشعر S4KHM2 رئيسي بدقة 108 ميجل بيكسل، مع نفس مواصفات الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة وكاميرة عمق التصوير المميزة لهاتف Berlin NA.

المصدر

اعلان





