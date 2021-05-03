شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Tesla تؤجل بدء الإنتاج فى مصنعها الألمانى 6 أشهر أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شركة Automobilwoche الألمانية بأن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، منح فريقها الألماني ستة أشهر أخرى لبدء الإنتاج في مصنعها بالقرب من برلين، وهو أول مصنع عملاق لها في أوروبا وفقًا لما نقلته CNBC.

ورفضت متحدثة باسم تسلا التعليق على التقرير، في إشارة إلى البيان الرسمي الصادر عن شركة صناعة السيارات الشهر الماضي والذي وضع بداية الإنتاج في موقع Gruenheide في نهاية عام 2021.

في البداية، خططت Tesla لبدء الإنتاج في 1 يوليو 2021 ، لكن الروتين والخطط لبناء مصنع خلايا البطاريات في الموقع أخرت المشروع.

وتسلا هي شركة تقع في كاليفورنيا متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائيّة للقطارات الكهربائية. وهي شركة عامة يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار TESLA، يعتبر ما جذب انتباها واسعا لشركة تسلا هو إنتاجها لسيارات كهربائية من نوعِ سيدان، وعملية مثل السيارة تيسلا طراز إس. الشركة أيضاً تقوم ببيع مجموعات بطاريات الليثيوم أيون لشركات عالمية، لاستخدامها في القطارات الكهربائية، وقد أعلن مجلس إدارة الشركة أنَّه يسعى للإنتاج الكمي للسيّارات الكهربائية، لخفض تكلفتها لتكون في متناول المستهلك المتوسط.