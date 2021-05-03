شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سيكافح تويتر لتكرار نمو عام 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر
ليس الأمر كذلك معTwitter هوت الأسهم أكثر من 12% يوم الجمعة الماضية بعد أن أفادت شركة التواصل الاجتماعي بأن إيرادات الربع الأول وأرقام المستخدمين تتماشى في الغالب مع تقديرات المحللين وحذرت من أن الربع الحالي قد يكون أسوأ حيث تتطلع إلى ضعف عام 2021.
وقال المحللون: "تشير إرشادات الشركة المستقبلية الضعيفة إلى أن تكرار هذا الأداء سيكون صعبًا للغاية"، حيث إن المزيد من الأشخاص سيتطلعون إلى الانخراط في أنشطة غير متصلة بالإنترنت مع بدء طرح اللقاح.
على الرغم من أن شركات التكنولوجيا الأخرى حذرت من حدوث انخفاض في عدد المستخدمين هذا العام، إلا أنها لا تزال متفائلة بشأن الإنفاق الإعلاني حيث يحاول المسوقون استهداف المستهلكين المتحمسين للإنفاق والسفر بعد حبسهم في الداخل لأكثر من عام.