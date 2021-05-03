من الصعب أن تأخذ Dogecoin على محمل الجد.. لكنها حقيقة لا تكترث لذلك!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 07:09 مساءً - بين مؤيد ومحذر، استطاعت العملة الرقمية الناشئة الـ Dogecoin “دوج كوين” أن تثبت نفسها وبجدراة في سوق العملات الرقمية خلال فترة قياسية.

وفي مقال نُشر على موقع “bloomberg” ةترحمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، أشار فيه إلى بعض الأشياء ذات القيمة السوقية الإجمالية التي تبلغ 40 مليار دولار وعلى سبيل المثال: شركة التأمين العملاقة Prudential Financial Inc..، الشركة المصنعة Carrier Global Corp. ومع بضعة مليارات أقل ، شركة Southwest Airlines Co. وبسعر حديث يبلغ حوالي 30سنتاً لكل منها ، عملة Dogecoin “دوج كوين” المشفرة ، التي بدأت على سبيل المزاح في 2013.

بعد ارتفاع ساحق أكثر من 6,000% هذا العام في مسيرة أشبه بسباق لعبة الهوكي، فإن الـ Dogecoin “دوج كوين” لا تزال تعتبر كهفوة إلى حد كبير، ولكنها واحدة من المحتمل أن تكون أكثر قتامة، مع الإسارة إلى أنه ليس هناك سبب وجيه يجعلها ذات قيمة.

ويقول جيفري هالي ، كبير محللي السوق في Oanda Asia Pacific Pte ، وهي منصة لتداول العملات التقليدية: “لا يوجد لدى Dogecoin “دوج كوين” أي استخدام تجاري أو استثماري واضح بخلاف كونها قناة لهوس المضاربة ومحاولة تحقيق ربح”.

ويضيف “أظن أن الكثير من جاذبيتها يكمن في حقيقة أنها رخيصة جداً في عملية الشراء والبيع ، بدلاً من بيتكوين التي يبلغ سعرها 60,000 دولار ، مما يجعلها أكثر سهولة إلى تاجر التجزئة.”

في الواقع ، لا يهم السعر المنخفض، سواء كنت تستثمر 1,000 $في جزء صغير من Bitcoin أو تشتري 3,333 Dogecoins “دوج كوين”، فأنت تخاطر بنفس المبلغ. ولكن كما هو الحال مع أسهم البنس الواحد ، فإن انخفاض سعر العملة الواحدة من المحتمل أن يكون له تأثير نفسي.

خاصة عندما يبدو أن الكثير من الناس تبدي اهتماماً كبيراً فيDoge بسبب الميمات بقدر ما يتعلق الأمر بالمال. يقول كورتيس تينغ ، العضو المنتدب لأوروبا في بورصة crypto Kraken:” يشتري المستثمرون Dogecoin “دوج كوين” للمشاركة في نكتة ذاتية حول عدم قدرتهم على الاستثمار بحكمة ، والتي تستمر مع استمرار سعر Dogecoin “دوج كوين” الفردي في الارتفاع”.

فما هي Dogecoin “دوج كوين”بالضبط؟ بالإمكان اعتبارها مثل Bitcoin ، فهي رمز رقمي تقدر قيمتها بحسب ما يرغب المستخدمون الآخرون في دفعه أو تداوله مقابل ذلك. انها ليست مدعومة من قبل أي أصول أخرى أو أعمال تجارية ، كما أنها لن تنتج دخلاً. من ناحية أخرى ، فإنها تفتقر إلى ميزة Bitcoin الرئيسية التي تبهر المؤمنين بالتشفير: وهي الكمية المحدودة. لا يوجد غطاء ثابت لعدد العملات المعدنية التي يمكن سكها باستخدام رمز الكمبيوتر الذي يحكم Dogecoin.

ما تملكه هذه العملة حقاً هو شعار لطيف ، استناداً إلى ميم” دوجي ” ، وهو كلب من فصيلة “شيبا إينو” مع نظرة على وجهه تدل على أنه في مكان ما بين أبله وذو معرفة. يقول بيلي ماركوس ، المبتكرالمشارك للعملة: “تفخر Dogecoin “دوج كوين” ومجتمعها بكونها ودية وممتعة وتنشر الفرح”. “كما أنه تمّ صنعها بدون أي نوايا ، كما أنني وشريكي المؤسس على حد سواء، لم نحصل على فائدة مالية كبيرة من إنشائها ، على عكس العديد من العملات المعدنية والرموز المميزة التي أنشأها الناس.

ولدى Dogecoin “دوج كوين” أيضاً بعض التاريخ ، فهي قديمة نسبياً بالنسبة لعملة مشفرة. يمكن أن تستفيد الرموز المميزة ذات السجل الطويل، من زيادة الوعي حولها وبالتالي من مجموعة متزايدة تدريجياً من حامليها الراغبين في التحدث عنها. مع ارتفاع الاهتمام بالعملة المشفرة والتداول بشكل عام هذا العام ، كانت Dogecoin “دوج كوين” هناك في انتظار العثور عليها من قبل مستثمري التجزئة. يقول سام بانكمان-فرايد ، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة مشتقات العملات المشفرة FTX ، أنه بعد أن قام تطبيق الوساطة Robinhood بتقييد التداول في أسهم GameStop Corp في ذروة جنون تداول الأسهم الذي يحركه الميم، “انتقلت مئات الملايين من الدولارات بسلاسة” إلى Dogecoin.

وقد حصلت العملة على دعم كبير في20 أبريل ، عندما قرر مستخدمو Dogecoin الاحتفال بـ #DogeDay وزيادة السعر إلى 42 سنتاً ، أو 69 سنتاً أو حتى 1$. نجحوا ، نوعاً ما ، مع ارتفاع السعر إلى رقم قياسي وصل إلى 41.9 سنتاً في ذلك اليوم ، وفقاً ل CoinGecko.com. انخفضت العملة الآن بنسبة 28% من تلك الذروة.

وجذبت Dogecoin “دوج كوين” أيضاً معجبي الملياردير من المشاهير ، وأبرزهم إلون موسك ، المؤسس المشارك لشركة Tesla Inc ومالك دالاس مافريكس مارك كوبان. ويعتبر ذلك إحدى استخدامات Dogecoin “دوج كوين”: يمكنك شراء حاجياتك من Mavericks باستخدامها.

وقد قام ماسك بنشر تغريدة عن نفسه وهو يمسك شيبا إينو بطريقة فلم “الأسد الملك” ، بالإضافة إلى الغلاف الساخر لمجلة dogue .

ويقول جون وو ، رئيس Ava Labs ، الذي يساعد على تطوير تطبيقات الأصول الرقمية: “عندما يكون كبير مسؤولي التسويق الخاص بك هو إلون موسك ، كل شيء ممكن”. ساعد المستخدمون على Reddit و Twitter في دفع الميم بصور مثل “بابا إيلون سيحمي عملة Doge” ، أو شيبا إينو يزداد قوة تدريجياً.

إنّ التفسير الحميد لكل هذا هو أنها مجرد متعة. تعكس حادثة Doge طفرة الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال ، والتي تستخدم للتحقق من الملكية في الوسائط الرقمية. يمكن أن تبدو Dogecoin “دوج كوين” وكأنها مشروع فني جماعي يمكنك الاستثمار فيه بأقل من 30سنتاً ، بدلاً من ملايين الدولارات التي قام البعض بتحصينها من أجل NFTs.

ويضيف أيضاً: “ وقال أنتوني ترينشيف ، المؤسس المشارك لمقرض التشفير Nexo ، مؤخراً لـ Bloomberg News: “بالمعنى التقليدي ، فإن Dogecoin لا قيمة لها”. “ولكن كما يعلم الجميع ، فإن القيمة في عين الناظر. وهناك قبيلة من المستثمرين ، والكثير منهم من جيل الألفية ، الذين يرون أنها أشبه بقضية ، حركة.”

ومع ذلك ، فإن رالي Dogecoin “دوج كوين” يشبه إلى حد كبير المضخة: وذلك بسبب جهد بعض المستخدمين الذين يتمتعون بالدهاء على الإنترنت لرفع السعر من خلال تركيز الانتباه على الأصول الرخيصة ودفع بعضهم البعض إلى الشراء. الحيلة مع المضخة هي الخروج قبل انتهاء حياة الميم ، تاركين وراءهم المبتدئين الذين أخذوا الأمور على محمل الجد أو قاموا بالبيع ببطء شديد. يبدو أن ملكية Dogecoin تتركز في عدد قليل نسبياً من الأيدي المجهولة ، لذلك قد لا يستغرق الأمر الكثير لتحريك السعر.

وتعتبر Dogecoin “دوج كوين” أيضاً جزءاً من ظاهرة أوسع من تراكم الأموال في استثمارات مضاربة بشكل متزايد. استشهد أندرو لابثورن ، الرئيس العالمي للاستراتيجية الكمية في Société Générale SA ، بـ Dogecoin كمثال على “عدد كبير بشكل متزايد من العلامات الغريبة والرائعة لفائض السوق. من وجهة النظر هذه ، قد يكون نجاح العملة مقلقاً حتى للمستثمرين الذين خرجوا من التشفير. ومع ذلك ، على الرغم من الحديث المتزايد عن الفقاعات ، تستمر الأسواق في إثبات خطأ الرافضين. لا يزال S&P 500 بالقرب من مستوى قياسي. كما تبلغ قيمة البيتكوين ، بعد أن بلغت ذروتها فوق 60,000 مؤخراً ، حوالي 55,000 $ ، وهو مكسب بنسبة 90٪ حتى الآن في 2021.

ولكن الشيء الغريب هو أن Dogecoin “دوج كوين” قد تكون ممتعة ومضخة ، مع بعض المشترين على الأقل الذين يشعرون بأنهم على علم بالنكتة. إنّ الحواجز التي تحول دون الدخول إلى التشفير منخفضة للغاية ؛ فتتوفر Dogecoin “دوج كوين” بنقرة زر واحدة على بعض تطبيقات الوساطة الشهيرة بدون عمولة.

وفي برنامج إلين ديجينيريس في 27 أبريل ، أوضح كوبان رأيه ب Dogecoin. وقال أنّ ابنه البالغ من العمر 11 عاماً استثمر بالعملة المشفرة بقيمة 30$.

وقال كوبان:” إنه ليس بالضرورة أن تكون هي أفضل استثمار يمكنك القيام به”. “ولكن يمكنك شرائه على Robinhood ، كما أنّ الاشتراك والتداول على Robinhood مجاني. “ذهب كوبان إلى القول أنّ الأمر أفضل من الاستثمار بتذكرة يانصيب، وتابع هل ذكرنا أن الكلب لطيف؟