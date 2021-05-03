تكنولوجيا: realme تستعد للكشف عن إصدارها الأول من أجهزة الحاسب في الربع الثالث من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد شركة realme من بين العلامات التجارية البارزة الآن في سوق الهواتف الذكية، إلا أن الشركة تسعى للتوسع في سوق جديد، حيث تستعد الشركة لإطلاق الإصدارات الأولى من أجهزة الحاسب المحمول في الربع الثالث من 2021.

أشارت العديد من التسريبات السابقة إلى خطط realme للدخول إلى المنافسة في سوق أجهزة الحاسب، كما أشارت بعض الشائعات إلى أن إصدار الشركة الأول سيعرف بجهاز “realme MeowBook”.

واليوم تؤكد أحدث التقارير بالفعل على خطط realme، حيث شاركت في إستطلاع في السوق الهندي حول المميزات المفضلة للمستخدمين في أجهزة الحاسب الدفتري، وهو ما يؤكد على خطط الشركة لإطلاق إصدارها الأول من أجهزة الحاسب المحمول قريباً.

ولقد حصلت شركة realme خلال الإستطلاع على معلومات حول الهواتف المستخدمة من أعضاء مجموعة الإستطلاع، ومدى رضاء المستخدمين عن هواتفهم الذكية، ولقد شمل إستطلاع الشركة الأجهزة المقدمة من شاومي و HONOR، بالإضافة إلى Lenovo و Dell و ASUS، إلا أن إستطلاع realme لم يشمل أجهزة HP.

كما إستطلعت آراء المشاركين حول رغبتهم في شراء جهاز حاسب محمول جديد خلال الأشهر المقبلة، لذا تؤكد التوقعات على أن جهاز realme سيقدم رسمياً خلال الربع الثالث من 2021.

يذكر أن إستطلاع realme حول أجهزة الحاسب المحمول تتضمن أيضاً آراء المستخدمين حول مستوى التسعير الأفضل في أجهزة الحاسب الدفتري.

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