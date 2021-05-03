شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محفظة تتحكم فى جميع العملات المشفرة ببصمة الإصبع والان مع تفاصيل الخبر
كما اتضح أن مشكلة توماس ليست فريدة من نوعها، وتقدر شركة Cryptocurrency Company Chainalysis أن حوالي 20 في المائة من الـ 18.5 مليون بيتكوين الحالية - التي تقدر قيمتها بحوالي 140 مليار دولار - في محافظ رقمية مفقودة أو تقطعت بها السبل.
يأتى ذلك فيما كشف موقع TheNextWeb عن محفظة D’CENT Biometric Crypto Hardware Wallet أكثر أجهزة التعامل مع التشفير أمانًا في العالم ، حيث تستخدم بصمات أصابعك لحفظ عملتك الرقمية والوصول إليها بشكل آمن.
محفظة D’CENT Biometric Crypto Hardware Wallet (105 دولارات بعد الرمز WALLET14 من TNW Deals) هي أول محفظة للأجهزة تحمي العملات المشفرة باستخدام المقاييس الحيوية ... لذلك لن يفقد أحد ثروة أبدًا بسبب كلمة مرور مرة أخرى.
ووفقا للتقرير فإن D’CENT لا يحتفظ في الواقع بالعملة الرقمية نفسها. إنه يحمل مفاتيح المعاملات العامة والخاصة الهامة للغاية والتي تعطي فعليًا عملة مشفرة مثل Bitcoin قيمتها.
وحجمها ليس أكبر من جهاز التحكم عن بعد في باب الجراج ، هذه المحفظة المتصلة عبر البلوتوث و USB هي أكثر محفظة الأجهزة المشفرة تقدمًا في العالم ، حيث تستخدم بنية Multi-IC لتفعيل أمان شديد الصرامة على محتويات محفظتك.
ولكن بدلاً من إدخال كلمات المرور والرموز للوصول إلى مفاتيح المعاملات ، فإن D’CENT هو أول جهاز من نوعه يقرأ بصمة إصبعك بدلاً من ذلك. هذا يضمن لك وحدك وحدك إمكانية الوصول إلى أموالك واستخدامها. حتى إذا اختار شخص ما محفظة D’CENT التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار وخرج منها ، فلن يتمكن أبدًا من الحصول على الأموال الموجودة في حسابك بدون بصمة إصبعك.
على عكس الأجهزة الأخرى التي تجعلك تقوم بجميع معاملاتك من خلال أحد التطبيقات ، فإن D’CENT يحتوي في الواقع على شاشة OLED كبيرة خاصة به ، مما يمنحك عرضًا كاملاً لحساباتك والمعاملات الأخيرة ، مباشرةً من الجهاز.