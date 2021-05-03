شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Super Resolution ببرنامج الفوتوشوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أدوبى ميزة تعرف بـ Super Resolution والتى تعد بمثابة تقنية رائعة تستخدم الذكاء الاصطناعى من أجل تحسين جودة الصور بالفوتوشوب، كما أنها تعتبر طريقة مفيدة لبث روح جديدة فى اللقطات القديمة وطباعة صور أكبر مع ضعف عدد وحدات البكسل فى العرض والارتفاع.

Super Resolution

ولبناء هذه الميزة، دربت شركة أدوبى تقنية الذكاء الاصطناعى Sensei الخاصة بها على ملايين الصور الحقيقية، ثم قارنت الميزة النسخ الأصلية مع إصدارات بربع الحجم حتى يتمكن النظام من تعلم أفضل طريقة، وهى تطبق هذا السلوك على صورك الخاصة، حيث تجرى تخمينات مدروسة جيدًا حول كيفية تحسين جودة الصور بالفوتوشوب وزيادة دقة هذه الصور.

وتعمل Super Resolution من خلال أداة Adobe Camera Raw فى فوتوشوب، كما قامت أدوبى بتدريب الميزة للعمل على الصور الأولية الخام RAW، وهو التنسيق الذى يفضله هواة الصور والمحترفون لمرونة التحرير وجودة الصورة، لكن Super Resolution يمكن أن تعمل عبر الصور التقليدية، مثل JPEG و HEIC التى يلتقطها هاتفك.