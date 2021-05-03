تكنولوجيا: ابل تقدم ترقية كبيرة في ساعة Apple Watch 8 الذكية القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع The Telegraph تقرير جديد يكشف عن خطط ابل لجلب ترقية كبيرة في ساعة Apple Watch 8 الذكية القادمة.

بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في العمل على تطوير جيل جديد من الساعات الذكية، وفي تقرير نشر من The Telegraph كُشِف عن الترقية الجديدة المقدمة من ابل في هذا الإصدار، حيث يشير التقرير إلى أن ساعة ابل القادمة Apple Watch 8 تأتي بميزة قياس مستويات السكر في الدم، إلى جانب قياس ضغط الدم.

كما كشف التقرير على أن ابل قد إختارت “Rockley Photonics” كمورد رئيسي لمستشعرات تتبع الصحة في ساعات ابل الذكية القادمة.

ولقد أشار الرئيسي التنفيذي لشركة “Rockley Photonics” في تصريحات سابقة إلى أن مستشعرات تتبع حالة صحة المستخدم تقدم في الأجهزة خلال 2022، وهو الموعد المحدد لإطلاق ساعة Apple Watch Series 8 الذكية للأسواق.

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