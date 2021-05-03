شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول قيمة العملة الرقمية Ethereum إلى مستوى قياسى بلغ 3،017 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قيمة العملة الرقمية Ethereum إلى مستوى قياسى بلغ 3،017 دولار اليوم الإثنين، ما يمدد ارتفاع الأسبوع الماضى فى أعقاب تقرير يفيد بأن بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) يمكنه إطلاق بيع سندات رقمية على شبكة بلوكتشين الإيثريوم.

وقد ارتفع Ether بنسبة 2٪ فى بورصة Bitstamp لتصل إلى علامة فارقة فى وقت مبكر من التجارة الآسيوية، حيث ارتفع العملة بأكثر من 300 ٪ لهذا العام حتى الآن، متجاوزًا زيادة بنسبة 95 ٪ فى عملة البيتكوين الأكثر شعبية.

وتعد Ether هى العملة الرقمية أو الرمز المميز الذى يسهل المعاملات على بلوكشين الإيثيريوم وهو ثانى أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد البيتكوين، فيما ذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء الماضي، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن بنك الاستثمار الأوروبى يخطط لإصدار سندات رقمية بقيمة 100 مليون يورو لمدة عامين، فيما تحوم Bitcoin حول 58000 دولار يوم الاثنين.