توقعات بأن تتجاوز سعر “بتكوين” الـ100 ألف دولار بنهاية العام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 04:09 مساءً - تحتل “بيتكوين” المرتبة الأولى بين العملات الرقمية ، ولم يعد الإقبال على الاستثمار فيها مقتصراً على مبادرات فردية، بل امتد ليشمل شركات ومؤسسات كبرى حول العالم رغم كل المخاطر.

واكتسبت ”بيتكوين“، أكبر العملات المشفرة وأكثرها أهمية، زخما كبيرا هذا العام في الفضاء الرقمي، حيث تضاعف سعرها الذي كان يقل قليلا عن 30000 دولار لكل ”بيتكوين“ في بداية العام 2021 إلى ما يقرب من 65000 دولار في وقت سابق من أبريل المنصرم.

وتباطأ الارتفاع الحاد في أسعار ”بيتكوين“ للعام 2021 منذ أواخر فبراير الماضي، حيث يحاول متداولو ”بيتكوين“ والمستثمرون الوصول إلى ذروة التداول في السوق.

والآن، توقعت لجنة من الخبراء أن سعر ”بيتكوين“ سيرتفع إلى ما يزيد قليلا عن 100000 دولار لكل وحدة ”بيتكوين“ في العام 2021، مع توقعات ما يقرب من ثلث أعضاء اللجنة الذين شملهم الاستطلاع أن يتجاوز سعر العملة الرقمية 120 ألف دولار، حسبما أوردت مجلة ”فوربس“ الأمريكية.

ومن الممكن أن يرتفع سعر ”بيتكوين“ إلى 107484 دولارًا في وقت ما خلال عام 2021، وفقًا لمتوسط آراء أعضاء اللجنة، مع تحديد غالبية أعضاء اللجنة البالغ عددهم 35 بنسبة 58% من المستثمرين المؤسسيين على أنهم يقودون ارتفاع الأسعار في العملة المشفرة، مقارنة بـ 24% الذين يقولون إن الأمر مدفوع بالبيع بالتجزئة، و18% من قبل حاملي البيتكوين الكبار المعروفين باسم ”الحيتان“.

وقال عضو اللجنة بول إينيس، الأستاذ المساعد في ”يونيفرسيتي كوليدج دبلن“، في بيان صدر بجانب النتائج: ”سيستمر الاستثمار المؤسسي في رفع الأسعار، لكن 100 ألف دولار هي حاجز نفسي تجده حتى المؤسسات مرتفعًا للغاية“.

ويعتقد ما يزيد عن نصف أعضاء اللجنة، المؤلفة من أكاديميين وشخصيات في صناعة العملات المشفرة، والتي شملها استطلاع أجراه موقع ”فايندر“ لمقارنة التمويلات الشخصية، أن عملة ”بيتكوين“ لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، بينما يقول ربع أعضاء اللجنة تقريبا (24%) أن العملة مبالغ فيها، وتشير نفس النسبة إلى أن سعرها معقول.

وصعد سعر ”بيتكوين“ بحوالي 450% منذ أن بدأت آخر موجة صعودية في أكتوبر الماضي، مدفوعًا بإعلان موقع ”باي بال“ التجاري عن دعمه لعدد قليل من العملات المشفرة، وهو ما عززه أيضا تبني العديد من المؤسسات استخدام العملة الرقمية.

وعلاوة على ذلك، قام قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ ”تيسلا،“ عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، ومستثمرون بارزون آخرون، بإدخال ”بيتكوين“ وسوق العملات المشفرة الأوسع نطاقا في جنون المضاربة.

وفيما تستقر اللجنة بالإجماع على أن سعر ”بيتكوين“ سينهي 2021 عند 100000 دولار، إلا أنهم يتوقعون أن تستمر العملة في الصعود خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مستوى مذهل يصل إلى 360 ألف دولار بحلول عام 2025، أي بزيادة بنسبة تزيد عن 500%.