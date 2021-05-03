هل تريدون تحسين جودة صوركم؟ هذا البرنامج سيحقق رغبتكم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

تأخذ الصورة حيزا من حياتنا اليومية، إذ لا يمر يوما على البعض إلا ويلتقط لنفسه أو للآخرين صورة لمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع معظم الناس للبحث عن أفضل البرامج التي تحسن جودة الصورة لتبدو أكثر احترافية وذلك لحصد المزيد من الـ “لايك”.

وهنا يأتي دور برنامج تحسين جودة الصور للكمبيوتر Movavi Picverse، وهو تطبيق يتفهم ما يريده معظم المستخدمين من برامج تحرير الصور، مثل عناصر تحكم البديهية والعمليات البسيطة التي تسمح بالإصلاحات الأساسية والتعديلات الشائعة ببضع نقرات سريعة.

وتم تصميم Movavi Picverse للاستخدام من المصورين من أي مستوى مهارة، وبعد تشغيل تمهيدي سريع، يمكن للمستخدمين استخدامه بسرعة والتعامل مع المهام الأساسية، مثل: الاقتصاص أو تغيير الحجم على الفور تقريبًا.

وهناك أيضًا برامج تعليمية سهلة المتابعة خطوة بخطوة لتوجيه المبتدئين عبر بعض العمليات الأكثر استخدامًا لتحويلهم إلى مستخدمين ذوي خبرة في أي وقت من الأوقات.

وحتى إذا كنت ترغب في إجراء بعض التعديلات الدقيقة على صورة ما، يمكن لبرنامج تحسين جودة الصور هذا القيام بالكثير من ذلك من أجلك، ويضم عددًا قليلاً من الميزات التي يقودها الذكاء الاصطناعي لجعل هذه المهام المتقدمة أساسية وبسيطة.

ويمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الألوان أو التباين في الصورة في ثوانٍ، إلى جانب إمكانية إزالة عناصر الخلفية التي لا تريدها بذكاء تلقائيًا.

ويمكن أن يساعد أيضًا في استعادة الصور القديمة، وإخفاء التلف الناتج عن تقدم العمر بشكل حدسي، مثل: التجاعيد أو الخدوش أو البقع، مع تقليل ضوضاء الصورة لجعلها تبدو حديثة مثل يوم التقاطها.

وحتى إذا لم يكن بإمكان Movavi Picverse القيام بالعمل الذي تريده تلقائيًا بمفرده، فإنه قابل للتزويد بالعشرات من الفلاتر والتأثيرات الإضافية التي يمكن أن تساعدك بشكل أساسي على إتمام ما تريده بنفسك بالحد الأدنى من الوقت والجهد.

وتم تصميم Movavi Picverse لكل من مستخدمي ويندوز وماك، ويمكنه مساعدة المبتدئين والخبراء على حد سواء في إنتاج صور بجودة احترافية، لكن دون الحاجة إلى إتقان العشرات من إعدادات وعمليات التطبيق المختلفة للقيام بذلك.