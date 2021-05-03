تكنولوجيا: Asus تدعم هاتفها القادم Zenfone 8 بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Asus مؤتمرها القادم في 12 من شهر مايو للإعلان الرسمي عن Zenfone 8، ولقد أكدت الشركة من خلال إعلان تشويقي جديد اليوم على دعم الهاتف بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

أكدت Asus في إعلان تشويقي سابق على أن هاتف Zenfone 8 ينطلق قريباً بآداء أقوى وحجم أصغر، كما أشارت الشركة إلى أن الهاتف يأتي بشاشة مميزة بعرض إنسيابي مع ثقب للكاميرة الأمامية، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888.

وفي إعلان تشويقي جديد نشر من Asus على تويتر اليوم، كشفت الشركة عن تفاصيل أكثر حول هاتف Zenfone 8 الذي يأتي بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار وهي من المميزات التي تقدم للمرة الأولى في هواتف الشركة.

يذكر أن مع دعم هاتف Zenfone 8 بمعايير IP68 وأيضاً في وجود كاميرة في ثقب الشاشة فإن التوقعات تشير إلى أن Asus قد تقدم هذا الإصدار دون تقنية التعرف على الوجه المميزة للإصدارات السابقة.

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