شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: وثائق سرية تكشف تورط مايكروسوفت بقضية ايبك جيمز ضد آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وثائق سرية تم تقديمها في قضية Epic Games ضد آبل عن أن مايكروسوفت خططت لخفض رسوم متجر Xbox الخاص بها إلى 12 بالمائة فقط، ويوضح صانع البرامج تفاصيل رسوم المتجر والتغييرات في مستند من يناير، حيث يسرد أيضًا التخفيضات بنسبة 12% لألعاب الكمبيوتر الشخصي التي أعلن عنها هذا الأسبوع، بينما تم تنقيح معظم الأجزاء المهمة من المستند، وتكشف إحدى الصفحات عن أن Microsoft أرادت أيضًا تقليل نسبة 30 في المائة من قطع المتجر على جانب وحدة تحكم Xbox وفقا لما نقله موقع the verege.

وكشف المستند أن "جميع الألعاب ستنتقل إلى 88/12 في CY21"، ما يعني أن Microsoft كانت تخطط لخفض كبير في معاملات Xbox لفترة ما في عام 2021. بينما أعلنت Microsoft عن قطع أجهزة الكمبيوتر الشخصي الخاصة بها، والتي تم إدراجها أيضًا في نفس الجدول، فيما التزمت الشركة الصمت بشأن أي خطط Xbox. سيكون التغيير إلى 12 بالمائة مهمًا، لا سيما لأن Microsoft وSony وNintendo يحصلون جميعًا حاليًا على 30% من مبيعات الألعاب الرقمية.

قال متحدث باسم Microsoft: "ليس لدينا أي خطط لتغيير حصة الإيرادات لألعاب وحدة التحكم في هذا الوقت"، في بيان يوم السبت الماضى ، قبل إصدار بيان أوضح يوم الأحد الماضى وفقا لموقع TheVerge.

يقول متحدث باسم Microsoft: "لن نقوم بتحديث تقسيم الإيرادات لناشري وحدة التحكم". لا تزال مايكروسوفت ترفض الإجابة عما إذا كانت الوثيقة غير دقيقة ، أو ببساطة أن الخطط قد تغيرت.

هذا المستند جزء من ايبك جيمز وآبل وقد تكون هناك أسئلة حول خطط رسوم Microsoft. تقوم كل من Epic و Apple بالاتصال بـ Lori Wright من Microsoft ، نائب رئيس تطوير أعمال Xbox ، كشاهد طرف ثالث الأسبوع المقبل.

تكشف الوثائق أيضًا أن Microsoft كانت تخطط لاعتماد معدل التخزين المنخفض هذا على جانب الكمبيوتر الشخصي مع تحذير مهم. يكشف المستند "هناك اقتراح حاليًا قيد نظر فريق قيادة الألعاب لاعتماد 88/12 كمشاركة عامة في عائدات ألعاب الكمبيوتر الشخصي لجميع الألعاب في مقابل منح حقوق البث لشركة Microsoft".

وتخطط Microsoft لخفض حصتها من عائدات ألعاب الكمبيوتر الشخصي إلى 12 بالمائة في أغسطس ، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان بند حقوق البث لا يزال مدرجًا.

يعني بند حقوق البث أنه يتعين على المطورين التأكد من توفر الألعاب على xCloud من أجل خفض الإيرادات المحسن هذا. أصبحت حقوق الألعاب السحابية ، ولا سيما Xbox Game Pass ، ساحة معركة ناشئة من أجل الحقوق الحصرية لوحدة التحكم في العديد من العقود مؤخرًا. وواجهت Nvidia أيضًا معارضة من الناشرين والمطورين بعد نشر بعض الألعاب على خدمة الألعاب السحابية GeForce Now بدون إذن.

وتدعم Microsoft أيضًا إجراء Epic Games ضد Apple. دافعت Microsoft سابقًا عن تخفيضها بنسبة 30 في المائة لمبيعات ألعاب Xbox الرقمية ، وكانت Epic Games سعيدة بإبقائها في مكانها. قالت ريما عليلي ، نائبة المستشار العام في Microsoft ، العام الماضي: "إن وحدات التحكم في الألعاب هي أجهزة متخصصة تم تحسينها لاستخدام معين".

يجادل Alaily بأن "نموذج الأعمال لوحدات التحكم في الألعاب يختلف تمامًا عن النظام البيئي حول أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف" ، لأن Microsoft تدعم الأجهزة ووحدات التحكم "يفوق عدد أجهزة الكمبيوتر والهواتف في السوق". كما كشف مسؤول تنفيذي في Epic Games في شهادته أمام المحكمة هذا الأسبوع أن الشركة لم تسعى أبدًا للتفاوض مع Microsoft لتجنب استخدام محركها التجاري على Xbox. على الرغم من الدفاع عن قطع Xbox الخاص بها ، فقد اعترفت Microsoft العام الماضي بأن الشركة لديها "المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لتأسيس المجموعة الصحيحة من المبادئ لوحدات التحكم في الألعاب".