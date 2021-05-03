شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء أمريكى يحتفل بلحظة عودته إلى الأرض بعد غياب 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رائد الفضاء الأمريكي مايك هوبكنز، أولى رسائله بعد العودة إلى الأرض على متن محطة الفضاء الدولية، "سبايس إكس"، بعد نصف عام في الفضاء، وأكد افتقاده لكوكب الأرض الذى طالما نظر اليه من نافذة غرفته فى المركبة الفضائية Crew Dragon، المسماة Resilience.



مايك هوبكنز على تويتر

ونشر رائد الفضاء الأمريكي مايك هوبكنز، صورا له بعد عودته إلى الأرض على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تعبيرًا عن الاحتفال بالعودة الى كوكب الأرض، وعلق عليها "شعور رائع بالعودة إلى الأرض.. قد أفتقد المناظر خارج نافذة غرفة Resilience الخاصة بي الليلة، لكنني سعيد بالعودة إلى المنزل".



الرحلة تعود الى الارض



مايك هوبكنز بعد العودة

وطاقم سبايس إكس المكون من أربعة رواد، عادوا إلى الأرض، أمس الأحد، بعد ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، ويتشكل طاقم سبايس إكس دراجون من رواد فضاء ناسا مايك هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون، ووكر ورائد الفضاء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا سويشي نوغوتشي. رحلة العودة تمت في كبسولة سبايس إيكس دراجون.

وتمثل هذه المهمة، أول رحلة من ست رحلات سبيس إكس المأهولة المخطط لها كجزء من برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، وساهم أفراد الطاقم في مئات التحقيقات العلمية والعروض التقنية أثناء وجودهم على متن المختبر المداري.

وانطلق رواد الفضاء من المحطة في الساعة 8:35 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0035 بتوقيت جرينتش) يوم السبت الموافق 1 مايو، ثم أجرت مركبتهم الفضائية دراجون سلسلة من المناورات القصيرة للابتعاد عن المحطة الفضائية.

وأمضت المجموعة الرباعية لرواد الفضاء ستة أشهر في الفضاء كجزء من أول رحلة طويلة بطاقم لـSpaceX، تسمى Crew-1، والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي فوق صاروخ فالكون 9، وجاءت تلك الرحلة في أعقاب رحلة تجريبية ناجحة لمركبة دراجون الفضائية التي نقلت رائدي فضاء من ناسا إلى المحطة الفضائية في مايو الماضي.