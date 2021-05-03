شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أسترالية توقع صفقات جوجل و فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة Seven West Media Ltd للتليفزيون والصحف الأسترالية صفقات محتوى متعددة السنوات مع فيس بوك وجوجل حيث مكنت قوانين الإعلام الجديدة الصارمة الصناعة من تأمين مصادر دخل جديدة والتكيف مع عصر الإنترنت.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون المجانية ذات التصنيف الأعلى والناشر لصحيفة مترو الأنفاق الرئيسية فى مدينة بيرث يوم الاثنين إنها ستوفر محتوى لمنصة News Showcase التابعة لوحدة "ألفابت" لمدة خمس سنوات ولمنتج مماثل على فيس بوك لمدة ثلاثة أعوام، ولم يتم الكشف عن شروط صفقات.

وتعنى الترتيبات أن منصات "Big Tech" الأمريكية ملتزمة الآن بالدفع لاثنين من أكبر ثلاثة منافذ إخبارية تقليدية فى أستراليا مقابل المحتوى، مما يمثل تحولًا تقريبًا بعد شهرين فقط من تعهدهم بالخروج من البلاد بسبب القوانين التى تجبرهم على الدفع مقابل الروابط التى تجذب حركة المرور إلى مواقع الويب الخاصة بهم.

وقال جيمس واربورتون الرئيس التنفيذى لشركة Seven فى بيان: "لقد أصبحت هذه الشراكات ممكنة من خلال إدخال قانون مساومة وسائل الإعلام"، مشيرًا إلى القانون الذى يمنح الحكومة سلطة التدخل إذا لم تتمكن شركات الإعلام المحلية من التوصل إلى اتفاق مع شبكة إنترنت كبيرة"، مضيفا :" إنها تدعم استدامتنا وتمكننا من الاستمرار فى بناء منصتنا الرقمية."

وقد وقعت العديد من وسائل الإعلام الأسترالية الأصغر، بما فى ذلك هيئة الإذاعة الأسترالية المملوكة للدولة، صفقات مع جوجل أو قالت إنها منفتحة على عقد صفقات مع فيس بوك، الذى حظر جميع محتويات الطرف الثالث فى أستراليا لمدة أسبوع فى فبراير للاحتجاج على القوانين.