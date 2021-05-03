الكشف عن أول روبوت ذكي “متنقل” لشحن السيارات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 01:09 مساءً - مع توجه البشرية للاعتماد على الروبوتات في معظم مناحي الحياة الصحية والخدماتية وغيرها ، كشفت Envision، الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا الخضراء، Mochi، عن أول روبوت شحن ذكي متنقل يتم إنتاجه بكميات كبيرة في العالم ويعمل بنسبة 100% بالكهرباء الخضراء.

ويتاح Mochi – الذي يشحن السيارات الكهربائية بشكل مستقل – تجاريًا بدءًا من شهر يونيو من هذا العام.

وغالبًا ما تكون محطات الشحن محدودة بالنسبة لسائقي السيارات الكهربائية، وذلك لأن نقاط الشحن المثبتة سابقًا غالبًا ما يشغلها مستخدمون آخرون في الأماكن العامة.

ويمكن نشر Mochi في العديد من المواقع ويقوم تلقائيًا بالعثور على السيارات الكهربائية وشحنها، مما يوفر الوقت والجهد للسائقين.

ومع وصول المزيد من المركبات الكهربائية إلى الطريق، يوفر Mochi حلاً مرنًا للمساعدة في تلبية هذا الطلب المتزايد على محطات الشحن.

ويعمل Mochi عبر نظام التشغيل الذكي EnOSTM التابع للشركة، الذي يربط ويدير أكثر من 200 جيجا واط من أصول الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

ويوفر النظام للجهاز إمكانية الوصول إلى الكهرباء الخضراء بنسبة 100%، مما يسمح للمركبات الكهربائية التي يشحنها Mochi، بتزويد الركاب برحلة بواسطة الكهرباء الخضراء، أو الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة.

ويتوافق Mochi مع معظم السيارات الكهربائية السائدة في السوق، وهو مدعوم ببطاريات AESC من Envision بقدرة تبلغ 70 كيلو واط في الساعة وخرج طاقة 42 كيلو واط.

ويمكن للجهاز شحن السيارة الكهربائية في غضون ساعتين فقط لمسافة قيادة تصل إلى 600 كيلومتر.

ويأتي الجهاز بحجم صغير ومرن ومجهز بتقنية دقيقة لاستشعار الموقع، مما يسمح له بالتنقل بدقة، ويمكنه التوقف بأمان في غضون 0.1 ثانية من سرعته الكاملة البالغة واحد متر في الثانية عند مواجهة العقبات، مما يضمن السلامة.

ويمكن لسائقي المركبات الكهربائية ترك سياراتهم والاعتماد على الجهاز لشحن المركبات الكهربائية تلقائيًا عند الاشتراك في الخدمة من خلال تطبيق Mochi.

وبعد تلقي التعليمات، يعد Mochi خطة شحن ذكية ويحدد موقع السيارة الكهربائية ويبدأ بالشحن بشكل مستقل.

ويجري نظام EnOSTM أثناء الشحن مراقبة في الوقت الفعلي لبطارية السيارة الكهربائية، إلى جانب فحص شامل لضمان سلامتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Envision: إن Mochi هو مساعد شحن ذكي للسيارات الكهربائية وسيكون شريكاً للجميع في المستقبل، ومن المقرر أن يبدأ الجهاز العمل في شنغهاي هذا الصيف.