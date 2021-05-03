تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هواتف Galaxy Z Fold3 وZ Flip3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن صور لهواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وZ Flip3.

تعود إصدارات سامسونج المرتقبة من الهواتف القابلة للطي للأضواء اليوم في أحدث التسريبات المصورة التي تستعرض ملامح تصميم هواتف Galaxy Z Fold3 وZ Flip3 قبل الإعلان المرتقب.

لم تحدد العملاق الكوري إلى الآن موعد لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف الشركة القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وZ Flip3، إلا أن التسريبات قدمت الكثير من التفاصيل حول مواصفات وتصميم الإصدارات المرتقبة.

ولقد كشفت الصور الإعلامية المسربة عن تصميم هاتف Galaxy Z Fold3 الذي يدعم هذا العام قلم S، والذي يأتي بتصميم رأسي للكاميرة الخلفية هذا العام.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold3 بتصميم الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة للمرة الأولى في هواتف سامسونج، والتي تأتي في الجزء الجانبي من الشاشة لدعم إنحناء الهاتف بزاوية 90 درجة، وأيضاً دعم إستخدام قلم S لتدوين الملاحظات.

كما يضم Galaxy Z Fold3 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بشكل رأسي مع فلاش LED في وحدة الكاميرة المميزة بتصميم بارز عن إطار الهاتف، كما يظهر الهاتف بتصميم دون أي فجوات في الجانبين عند طي الشاشة.

أيضاً تكشف التسريبات المصورة عن تصميم Galaxy Z Flip3 الذي يأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus من جميع جهات الهاتف، كما يضم الهاتف شاشة بحجم أكبر إلى جانب وحدة الكاميرة لدعم المستخدم بمزيد من التفاصيل حول الإشعارات المستلمة.

كما تكشف الصور المسربة عن الألوان التي ينطلق بها هاتف Galaxy Z Flip3، حيث تقدم سامسونج الهاتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان، كما يتميز كل لون بنمط ثنائي في الألوان.

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