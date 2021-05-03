باحثون يحذرون من عاصفة شمسية ستضرب الأرض بقوة

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر علماء فلك، من عاصفة شمسية تسافر بسرعة 1.8 مليون كيلومتر في الساعة، ستضرب الأرض بقوة على الأرجح، قادرة على إرباك شبكات الأقمار الاصطناعية.

ووفقاً لما نقله موقع "ديلي ستار"، فإن هذه العاصفة الشمسية ستحدث تأثيرا على الكوكب الأرض، لكنها لا تدعو إلى القلق.

ورصد باحثون ثقباً في الغلاف الجوي للشمس، ورجحوا أن يكون وراء انبعاث جزيئات شمسية نحو الفضاء بسرعة تضاهي 500 كيلومتر في الثانية.

وأوضح الباحثون أن انبعاث هذه الجزيئات باتجاه الفضاء، هو الذي يؤدي إلى نشوء عواصف شمسية، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتم إطلاق اسم "جي وان" على هذه العاصفة، لكن تأثيرها لن يكون كبيرا، بل سيظل هامشيا.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه العاصفة الشمسية الهوجاء إلى حدوث تأثير طفيف على عمل الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى ارتباك بسيط على مستوى شبكات الطاقة.

وأكد الخبراء أن هذه العاصفة لا تشكل خطراً يذكر، لأن ما ينبعث من الشمس سرعان ما يتلاشى، كما أنه أمرٌ يتكرر بين الفينة والأخرى.

ويضيف الباحثون أن الشمس تصدر انبعاثات بشكل منتظم صوب كوكب الأرض، وأغلب ما يأتي منها لا يكون مضرا.

وبالرغم من ذلك، فإن علماء الفلك يقولون إن الشمس قادرة على إصدار انبعاثات وعاصفة هائلة قد تعطل التكنولوجيا البشرية.