شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير: أرباح متجر تطبيقات Apple تصل إلى 78 بالمائة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خبير في Epic Games إن متجر Apple App Store حقق هوامش تشغيلية أعلى من 70٪ في السنتين الماليتين 2018 و2019، وفقًا لوثائق محكمة جديدة، شهد نيد بارنز أن المعلومات الواردة من مجموعة التخطيط والتحليل المالي للشركات التابعة لشركة Apple تُظهر أن App Store كان بهامش تشغيلي 77.8 بالمائة في عام 2019، و74.9 بالمائة في عام 2018 وفقا لما نقله موقع the verege.

وشهد أن الأرقام قريبة من حسابات بارنز لأرباح متجر التطبيقات، و"تدحض أيضًا الانتقادات التي وجهت إلى تقريري والتي قدمها بعض شهود خبراء Apple بأنه لا يمكن حساب هوامش تشغيل متجر التطبيقات بشكل موثوق أو مفيد". شهد بارنز أيضًا أن شركة آبل كانت تتعقب أرباح متجر التطبيقات منذ عدة سنوات.

عارضت شركة Apple بشدة هذا التفسير للبيانات. كما أشارت بلومبرج، وقال كبير مسؤولي الامتثال في Apple في جلسة استماع بالكونجرس الشهر الماضي "ليس لدينا بيان ربح وخسارة منفصل لمتجر App Store" ، وأن تيم كوك أدلى ببيانات مماثلة حول App Store وكيفية تنظيمه.

ونقل موقع the verege عن متحدث باسم شركة Apple قوله إن أرقام بارنز كانت غير صحيحة: "حسابات خبراء Epic لهوامش التشغيل لمتجر App Store هي ببساطة خاطئة ونتطلع إلى دحضها في المحكمة".

تقع مسألة مقدار الربح الذي تحققه Apple من متجر التطبيقات في قلب القضية القضائية الجارية بين Apple و Epic Games. تجادل Epic بأن App Store لا يوفر خدمة حقيقية ، ولكنه يعمل ببساطة كطريقة لشركة Apple لاستخراج الأموال من المطورين.

تقاضي Epic شركة Apple بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار على هذه الأسس ، بعد إطلاق نظام مدفوعات داخل التطبيق غير مصرح به لـ Fortnite في وقت سابق من هذا العام. لكن Apple تصر على أن عملية مراجعة App Store هي جزء محوري من جهود سلامة النظام الأساسي الأوسع حول iOS.

تظهر وثائق المحكمة أن الشاهد الخبير في شركة Apple ، ريتشارد شمالينسي ، عارض أيضًا مع أرقام بارنز / إيبك. وقال شمالينسي في شهادته المباشرة المكتوبة: "إن تقدير بارنز للهامش التشغيلي لمتجر App Store غير موثوق به لأنه يبدو منعزلاً في جزء واحد من نظام iOS البيئي بطريقة تعزز بشكل مصطنع هامش التشغيل الظاهر لتلك الشريحة". "عندما ينظر المرء إلى النظام البيئي لأجهزة Apple وخدماتها ككل ، ينخفض ​​هامش التشغيل إلى مستوى غير ملحوظ."

شهد Schmalensee أيضًا أنه "ليس من المنطقي" محاولة قياس ربحية App Store بمعزل عن غيرها نظرًا لأنها جزء من نظام iOS الأساسي وتعتمد على جميع حقوق الملكية الفكرية لشركة Apple. وفقًا لشمالينسي ، "كما سيشهد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Apple ، فإن Apple لا تحسب الأرباح والخسائر حسب المنتجات والخدمات لأنهم ينظرون إليها على أنها ممارسة غير منتجة".