شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يواصل حملته ضد تحديثات IOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل Facebook حملته ضد تحديثات خصوصية iOS 14 من Apple ، مضيفًا إشعارًا داخل تطبيق iOS الخاص به يخبر المستخدمين أن المعلومات التي يجمعها من التطبيقات والمواقع الأخرى يمكن أن "تساعد في الحفاظ على Facebook مجانًا".

شوهدت رسالة مماثلة على تطبيق Instagram لنظام التشغيل iOS، وتعد فيسبوك هى الشركة الأم لانستجرام.

ولاحظ الباحث التكنولوجي أشكان سلطاني لأول مرة الإشعارات المنبثقة الجديدة، لكن متحدثًا باسم Facebook وجّه إلى منشور مدونة من الأسبوع الماضي يفصل التحديث وفقا لما نقله موقع the verege.

وتشير الشركة إلى الإشعارات على أنها "شاشات تعليمية"، وقالت إنها قدمت "مزيدًا من التفاصيل حول كيفية استخدامها للبيانات للإعلانات المخصصة"، وفقًا لمدونة دان ليفي ، نائب رئيس Facebook للإعلانات ومنتجات الأعمال، "يتطلب هذا الإصدار من iOS أن نطلب الإذن لتتبع بعض البيانات من هذه الأجهزة لتحسين الإعلانات".

وأشارات المدونة إلى التعرف على كيفية تقييد استخدام هذه المعلومات إذا لم تقم بتشغيل إعداد هذا الجهاز "نستخدم المعلومات التي تم تلقيها حول نشاطك من تطبيقات ومواقع ويب أخرى من أجل عرض إعلانات أكثر تخصيصًا لك ، والمساعدة في الحفاظ على Facebook مجانيًا و دعم الشركات التي تعتمد على الإعلانات للوصول إلى عملائها."

تتطلب متطلبات الاشتراك الجديدة في أحدث إصدارات iOS 14 ، بما في ذلك iOS 14.5 ، من المطورين الحصول على موافقة صريحة من مالكي الأجهزة للسماح بمشاركة معرف المعلنين (IDFA) وجمعه عبر التطبيقات.

بموجب سياسة Apple الجديدة ، لا يزال مطورو التطبيقات قادرين على استخدام المعلومات الأخرى التي يوفرها المستخدم للإعلان المستهدف ، حتى إذا اختار المستخدم عدم السماح للتطبيق بتتبعها ، ولكن لا يمكن مشاركة هذه المعلومات مع شركة أخرى لتتبع الإعلانات.

لماذا تعد ميزة الخصوصية الجديدة من Apple أمرًا بالغ الأهمية؟

إذا حاول المطورون الالتفاف على متطلبات الاشتراك ، أو حاولوا استبدال IDFA بجزء آخر من معلومات التعريف مثل عنوان البريد الإلكتروني ، فسيتم اعتبار هذا التطبيق مخالفًا لمتطلبات الاشتراك. تنطبق القواعد أيضًا على تطبيقات Apple الخاصة.

كان Facebook من أشد المنتقدين لتحديثات خصوصية iOS 14 من Apple ، بحجة أن تغييرات الخصوصية قد تضر الشركات الصغيرة التي قد تعتمد على شبكة Facebook الإعلانية للوصول إلى العملاء. في تصريحات صحفية قال Facebook إن شركة Apple تشجع نماذج أعمال جديدة للتطبيقات بحيث تعتمد بشكل أقل على الإعلانات وأكثر على الاشتراكات مما قد يمنح Apple حسمًا.

لكن يبدو أن تكتيك "الحفاظ على Facebook / Instagram مجانًا" يتعارض مع شعار Facebook الذي طال أمده والذي يشير إلى أن الشركة كانت "حرة وستظل كذلك دائمًا".

بالطبع ، أزال Facebook هذا الشعار بهدوء من صفحته الرئيسية في عام 2019 ، ولم يستبعد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إصدارًا مدفوعًا من Facebook عندما أدلى بشهادته أمام الكونجرس في عام 2018، كما أوضح "ستكون هناك دائمًا نسخة مجانية من Facebook ،".

اتصل زوكربيرج بشركة Apple فى يناير الماضى وقال: "لدى Apple كل الحافز لاستخدام موقعها المهيمن على النظام الأساسي للتدخل في كيفية عمل تطبيقاتنا والتطبيقات الأخرى ، وهو ما يفعلونه بانتظام لتفضيل تطبيقاتهم الخاصة". "يؤثر هذا على نمو ملايين الشركات حول العالم ، بما في ذلك التغييرات القادمة في نظام التشغيل iOS 14".