تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن سلسلة Oppo Reno6 في حدث يعقد في 22 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شركة Oppo لعقد مؤتمر في 22 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Oppo Reno6.

تستعد شركة Oppo للإعلان عن سلسلة جديدة من هواتف Reno لاحقاً هذا الشهر، كما تقدم الشركة خلال المؤتمر بعض من الأجهزة الذكية الجديدة.

وتشير التوقعات إلى أن شركة Oppo ستركز بشكل خاص خلال الحدث على الإعلان عن الإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية، كما تستعرض الشركة خلال الحدث التكامل بين أجهزة التلفاز والإصدارات الأخرى من أجهزة الشركة الذكية.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أنه في حال عدم إعلان Oppo رسمياً عن سلسلة Reno6، فإن الشركة ستقدم لمحات عن الإصدارات الجديدة في إعلانات تشويقية خلال الحدث.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن إستعرضت بعض التفاصيل حول هاتف Reno6 Pro، حيث يتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1200، أيضاً تضم الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بقدرة أعلى للبطارية عن إصدار العام الماضي، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بقدرة 4500 mA، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

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