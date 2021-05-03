شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استعادة ضبط المصنع لساعة أبل الذكية وحذف كل البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفكر في بيع ساعة أبل الذكية الخاصة بك أو حتى نسيت رمز المرور، فكل ما تحتاج إليه هو عمل استعادة ضبط المصنع، وذلك من أجل الحفاظ على بياناتك بأمان ومنع الوصول إليها، وفيما يلى نعرض كيفية إعادة تعيين ساعة أبل الذكية Apple Watch وحذف البيانات من عليها لحماية الخصوصية كما يلى:

إعادة تعيين ساعة أبل الذكية Apple Watch

1. افتح ساعة أبل الذكية

2 .انتقل للإعدادات

3 .ثم عام

4 .وبعدها إعادة تعيين

5 .وانقر على حذف كل المحتوى والإعدادات

6 .ثم اختر إزالة كل شيء

على جانب آخر كشفت أحد التقارير عبر موقع ET News الكوري، عن خطط كل من شركتى آبل وسامسونج لدعم الجيل المقبل من الساعات الذكية بميزة رصد ومتابعة نسبة السكر في الدم، حيث تحرص الشركات المصنعة للساعات الذكية على دعم الإصدارات الجديدة بمميزات تحقق الاستفادة للمستخدم بشكل أفضل في متابعة الحالة الصحية.

ومن المنتظر أن تدعم الشركتين الإصدارات القادمة من الساعات الذكية بميزة تستهدف مرضى السكر، ويسلط تقرير ET News الضوء بشكل خاص على الشركة الكورية، حيث يشير التقرير إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن ثلاثة من الأجهزة القابلة للإرتداء في حدث Unpacked القادم، والذي يعقد في النصف الثاني من هذا العام.