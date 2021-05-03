شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية ضبط مشغل الموسيقى الافتراضى على جهاز أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشمل نظام iOS 14.5 من أبل القدرة على ضبط تطبيق موسيقى افتراضي خاص بك، والآن إذا طلبت من Siri "تشغيل الموسيقى" أو تشغيل أغنية أو بودكاست أو كتاب معين، فسيسحب هاتفك قائمة بالتطبيقات التي يمكنك الاختيار من بينها، سواء كان تطبيق Spotify أو Audible أو Pandora أو Apple Podcasts أو أي تطبيق صوتي آخر، يمكنك تحديد التطبيق الذي ترغب في استخدامه.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك استخدام هذه القائمة لتحديد مشغل موسيقى افتراضي، ولاحظ فقط أنه ليس سهلاً مثل فتح تطبيق الإعدادات، بل ستحتاج إلى المرور عبر Siri.

خطوات ضبط تطبيق الموسيقى الافتراضي على أيفون وأيباد

1. قم بتحديث أيفون إلى iOS 14.5 (أو iPad إلى iPadOS 14.5) إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، وتحقق مرة أخرى من إعداد Siri.

2. الآن اتصل بـ Siri بالزر الجانبي أو بقول "يا Siri" واطلب منه "تشغيل الموسيقى" أو "تشغيل اسم أغنية أو بودكاست أو كتاب وما إلى ذلك".

3. في المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك باستخدام تحديث iOS 14.5، سترى قائمة بخيارات الصوت المتاحة، اضغط فوق الخيار الذي ترغب في استخدامه.

4. إذا طلب Siri إذنًا للوصول إلى بيانات تطبيق الموسيقى، فوافق عليه.

5. سيبدأ Siri في تشغيل طلب الأغنية الخاص بك، وإذا طلبت "موسيقى" مؤخرا، فهذا هو آخر شيء كنت تستمع إليه لتستكمله.