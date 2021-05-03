شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح ميزة "الاقتراحات" بمتجر التطبيقات لتسريع عمليات البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أبل فى طرح ميزة اقتراحات البحث فى متجر التطبيقات، حيث تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين اكتشاف التطبيقات بسهولة، وقد قدمت الشركة حاليًا الميزة فى كندا وأستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتكشف الشركة أن متجر التطبيقات سيحاول التنبؤ بالكلمات المقترحة وتقديمها بعد كتابة مصطلح البحث، وستعمل الميزة أيضًا على تضييق نطاق نتائج البحث وتسريع عملية البحث عن نوع معين من التطبيقات.

وعند الإعلان عن الميزة، غردت الشركة قائلة: "تقديم اقتراحات البحث على App Store! حدد (أو ألغ تحديد) اقتراحات متعددة لتحسين البحث حتى تتمكن من العثور على المزيد من التطبيقات والألعاب الرائعة، يتم طرح اقتراحات البحث اليوم بدءًا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ".

ولعل هذه الميزة الجديدة والأنيقة سهلة الاستخدام للغاية، فلنفترض أنك تبحث عن نوع معين من التطبيقات لتعلم التأمل، لذلك، الآن عندما تكتب التأمل فى حقل بحث App Store، ستلاحظ ظهور كلمات إضافية مثل "game" و "timer" و "music" و "sleep" والمزيد، و سيؤدى تحديد أحد هذه الاقتراحات إلى عرض نتيجة تمت تصفيتها وزيادة فرصك فى العثور على نوع معين من التطبيقات بسهولة.

كما ذكرت من قبل MacRumors، كانت أبل تختبر الميزة بهدوء فى وقت سابق وتقوم الآن بطرحها لجميع مستخدمى iPhone، وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، طرحت أبل تحديث iOS 14.5 لجميع مستخدمى iPhone. يجلب التحديث العديد من الميزات الجديدة التى تشمل فتح قفل iPhone أثناء ارتداء قناع، وشفافية تتبع التطبيقات، وأكثر من 200 رمز تعبيرى جديد، ودعم 5G لشريحتى SIM على أجهزة iPhone، ودعم AirTag والمزيد.