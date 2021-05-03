شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عقد مؤتمر CES 2022 فى لاس فيجاس .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يعود أحد أكبر الأحداث التقنية إلى التنسيق الشخصى بدلا من عقده افتراضيا، حيث سيعود معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2022 إلى لاس فيجاس بشكل شخصى بعد التنسيق الرقمى بالكامل لهذا العام، وقد أكدت جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) أن معرض CES العام المقبل سيعقد شخصيًا فى لاس فيجاس مع تخفيف قيود فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

وسيقام الحدث من 5 يناير إلى 8 يناير، بينما ستقام أيام الإعلام من 3 يناير إلى 4 يناير، فيما ستكون أكثر من 1000 شركة ستكون حاضرة فى هذا الحدث، وتشمل هذه الشركات Amazon و AMD و AT&T و Daimler AG و Dell و Google و Hyundai و IBM و Intel و Lenovo و LG و Panasonic و Qualcomm و Samsung و Sony.

وكشفت جمعية تكنولوجيا المستهلك أيضًا أن المستخدمين سيكونون قادرين على حضور الحدث رقميًا أيضًا، كما ذكرت CTA أيضًا أن خطط الحدث ستعتمد على تدابير السلامة من فيروس كورونا من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال غارى شابيرو، رئيس الاتحاد ومديره التنفيذي، فى بيان: "يسعدنا العودة إلى لاس فيجاس - موطن CES لأكثر من 40 عامًا - ونتطلع إلى رؤية العديد من الوجوه الجديدة والعائدة، مئات المديرين التنفيذيين أخبرونا عن مدى حاجتهم إلى CES للقاء عملاء جدد وحاليين، والعثور على شركاء، والوصول إلى وسائل الإعلام واكتشاف الابتكار. "