شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعلم أنه يمكنك النسخ واللصق بين أجهزة Apple؟ والان مع تفاصيل الخبر
اتضح أن هناك ميزة مضمنة في أجهزة Apple تتيح لك النسخ واللصق بينها.
كيفية النسخ واللصق بين أجهزة Apple المختلفة.
أولاً: تحتاج إلى التأكد من ترتيب بعض الأشياء وهم:
تسجيل أجهزتك في نفس حساب iCloud
تشغيل Bluetooth وWi-Fi
بمجرد القيام بذلك، تحتاج إلى تمكين Handoff. للقيام بذلك على iOS (أو iPadOS) ، انتقل إلى الإعدادات. ثم حدد عام وتوجه إلى AirPlay & Handoff.
إذا كنت ترغب في تمكين النسخ واللصق عبر الأجهزة على macOS ، فأنت بحاجة إلى التوجه إلى الإعدادات على هذا الجهاز أيضًا. من هناك انقر فوق عام، وضع علامة بجوار القسم الذي يشير إلى Handoff.
بمجرد الانتهاء من كل ذلك، يجب أن تكون قادرًا على النسخ واللصق بين أجهزة Apple الخاصة بك لمحتوى الخاص بك، ويعمل الأمر مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو.