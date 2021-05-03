شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعلم أنه يمكنك النسخ واللصق بين أجهزة Apple؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصعب البعض على أنفسهم استخدام التكنولوجيا بالاعتماد علي طرق تقليدية للحصول علي الخدمات بدلاً من تنفيذ مهامهم بالاعتماد علي خطوات وبسيطة، ودليل ذلك يقوم البعض بإرسال بريد إلكتروني إلى أنفسهم أو استخدم تطبيق ملاحظة متزامن مع السحابة مثل Evernote، إذا كانوا بحاجة إلى نسخ شيء ما ولصقه بين جهاز iPhone وMac. يأتى ذلك على الرغم من وجود طرق مضمنة للنسخ واللصق بين أجهزة Apple وفقًا لما نقله موقع TheNextWeb.

اتضح أن هناك ميزة مضمنة في أجهزة Apple تتيح لك النسخ واللصق بينها.

كيفية النسخ واللصق بين أجهزة Apple المختلفة.

أولاً: تحتاج إلى التأكد من ترتيب بعض الأشياء وهم:

تسجيل أجهزتك في نفس حساب iCloud

تشغيل Bluetooth وWi-Fi

بمجرد القيام بذلك، تحتاج إلى تمكين Handoff. للقيام بذلك على iOS (أو iPadOS) ، انتقل إلى الإعدادات. ثم حدد عام وتوجه إلى AirPlay & Handoff.

إذا كنت ترغب في تمكين النسخ واللصق عبر الأجهزة على macOS ، فأنت بحاجة إلى التوجه إلى الإعدادات على هذا الجهاز أيضًا. من هناك انقر فوق عام، وضع علامة بجوار القسم الذي يشير إلى Handoff.

بمجرد الانتهاء من كل ذلك، يجب أن تكون قادرًا على النسخ واللصق بين أجهزة Apple الخاصة بك لمحتوى الخاص بك، ويعمل الأمر مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو.