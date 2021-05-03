شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق.. أبرز الاختلافات بين رامات DDR4 وDDR5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الرامات سواء فى الكمبيوتر أو الموبايل من المكونات الهامة للغاية، حيث تستخدم هذه الذواكر فى تخزين الملفات التى يحتاج الجهاز لتحميلها بسرعة كبيرة، ومع انتشر رامات DDR4، ظهر نوع جديد من الرامات وهو DDR5، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات والفروض بينهما كما يلي:

- السرعة:

هناك فارق فى عرض النطاق أو "السرعة"، والذى يعنى Bandwidth، حيث تقدم ذواكر DDR4 المنتشرة حاليًا باندويث يصل إلى 3.2 جيجابت لكل ثانية، وذلك لكل موصّل من موصلاتها Pins، فى حين أن DDR5 ستأتى مع ضعف هذا الرقم تقريبًا، أى 6.4 جيجابت لكل ثانية.

كما ستقدم تقنية رامات DDR5 الجديدة تردد مضاعف أيضًا، حيث توفر ذواكر DDR4 تردد أولى فى حدود 1600 إلى 3200 ميجاهيرتز، وبعض الرامات الرائدة تقدّم ما يتراوح بين 4000 و5000 ميجاهيرتز، أما ذواكر DDR5 فستقدّم أرقامًا تصل إلى 8400 ميجاهيرتز، وهي التى ستتراوح بين 3200 و6400 ميجاهيرتز كترددات مبدئية، لكن ستصل إلى رقم 8400 ميجاهيرتز الضخم فى النماذج الأغلى والأقوى.

- استهلاك الطاقة

فى رامات الـ DDR4 كانت عملية إدارة الطاقة تتم من طرف اللوحة الأم نفسها، لكن فى ذواكر DDR5 ستتم العملية من خلال شريحة منفصلة تحمل الاسم PMIC (Power Management Integrated Circuit) أى دائرة إدارة الطاقة المدمجة، وهو ما يعنى أن الذواكر العشوائية ستكون أكثر ذكاءًا وستستلم الطاقة التى تحتاجها فقط لا أكثر ولا أقل، وهذا سيؤدى فى النهاية إلى استهلاك طاقة تكيفى مع نوعية استخدامك وليس استهلاك طاقة ثابت.

- سعة الرامات

نلاحظ أن شرائح DDR4 الحالية لديها حد أقصى من حيث السعة، حيث أنها تقبل ما يصل إلى 16×16 جيجابيت، أى إجمالى 265 جيجابيت، وهذا يساوى 32 جيجابايت، لكن الوضع بالنسبة لـ DDR5 سيختلف، حيث أن كل شريحة ستدعم ما يصل إلى 1024 جيجابتّ، أى إجمالى 128 جيجابايت.