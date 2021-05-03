شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام AirTags وتحديد موقعه .. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل أنها ستطلق AirTags عبارة عن قرص صغير يمكن للمستخدم تثبيته بأشياء مثل المحفظة أو المفاتيح لكي يتمكن من تحديد موقعه عند فقدانه، ولمعرفة كيفية استخدام هذه الأقراص مع تطبيق Find My وتحديد مكانها، اتبع الخطوات التالية:

طريقة عرض موقع قرص AirTag في تطبيق Find My:

- اذهب إلى تطبيق Find My، واضغط على قائمة «الأغراض» ثم اضغط على الغرض الذي ترغب بتحديد موقعه.

- إذا كان بالإمكان تحديد موقع الغرض، فسيظهر على الخريطة. سترى الموقع المحدث ومؤشراً زمنياً تحت اسم الغرض.

- إذا تعذر العثور على موقع الغرض، فسترى أين ومتى تم تحديد موقعه آخر مرة. ولتلقي إشعار حال تحديد موقعه مرة أخرى، فعّل خيار الإشعار من قائمة الإشعارات.

طريقة جعل قرص AirTag يصدر صوتاً، في حال كان قريباً:

- اذهب إلى تطبيق Find My واضغط على قائمة «الأغراض».

- اضغط على القرص الذي ترغب بجعله يصدر صوتاً.

- لإيقاف تشغيل الصوت قبل أن ينتهي تلقائياً، انقر فوق إيقاف الصوت.