تكنولوجيا: تابع عروض أمازون الرمضانية لهذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل متجر أمازون في تقديم العروض والخصومات لفترة محدودة على كافة المنتجات المعروضة بما في ذلك المنتجات الإلكترونية الذكية مثل الهواتف والحواسب والسماعات والأجهزة الذكية بشكل عام. وفي هذه المقالة سنعرض لكم أهم وأفضل عروض أمازون السعودية لشهر رمضان هذا العام.

حافظة لهاتف آيفون 12 (ماكس برو – برو – 12 – ميني)

عرض ساري حتى 35/2021

السعر: 26.10 ريال سعودي

المواصفات:

مصنعة من البولي يوريثين الحراري المرن عالي الجودة.

تنجذب لحامل السيارة المغناطيسي.

حماية عالية ضد الخدش وبصمات الأصابع.

حجمها خفيف

دوران 360 درجة وتشقلب 180 درجة.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3aRT1Vd

حامل لساعة أبل من UGREEN

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 78.30 ريال سعودي

المواصفات:

متوافق مع جميع ساعات أبل بدءًا من Series 1 حتى Series 5 ويناسب كل المقاسات (38 ملم/40 ملم/42 ملم/44 ملم).

يساعد على التحكم بكابل الشحن ووضع الساعة بزاوية مثالية.

يناسب شاحن سطح المكتب وضع الساعة الليلية حيث يمكنك وضع الساعة بزاوية 45 درجة للحصول على أفضل زاوية ومنظور للرؤية والاستخدام.

يتميز بهيكل متين من مادة ايه بي اس وتصميم انسيابي بطلاء رقيق مما يجعله مثاليًا للاستخدام على المكتب أو الطاولة أو المنضدة الليلية الصغيرة.

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/3u7V8M9

حافظة حماية هايبرد لهاتف P30 Pro من هواوي من WorldMom

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 22.50 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: أسود.

مزودة لمسند وحامل للحماية من السقوط.

مناسبة لهاتف P30 Pro من هواوي فقط.

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/33fkvzD

ساعة Galaxy Active 2 من سامسونج

عرض ساري حتى 10/5/2021

السعر: 779.94 ريال سعودي

المواصفات:

شاشة Super AMOLED بحجم 1.4 بوصة.

تدعم اتصال بلوتوث 5 واتصال LTE.

نظام تشغيل Tizen.

ذاكرة داخلية بسعة 4 جيجابايت + ذاكرة عشوائية بسعة 1.5 جيجابايت.

بطارية تعمل حتى 5 أيام.

معالج Dual-core Exynos 9110.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3tciqzd

سماعة رأس ستيريو لألعاب لجهاز PS4 وXbox One والحاسب

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 84.99 ريال سعودي

المواصفات:

مزودة لمشغلات صوت عالية الكثافة 50 ملم والتي تمنحك تجربة غامرة للغاية.

توفر إحكامًا أفضل للهواء.

توفر وسادات الإسفنج المصنعة من الرغوة المرنة راحة تامة أثناء الارتداء.

تأتي بمصابيح ليد مصممة على وسادات الأذن. وتُستخدم منافذ USB فقط لتشغيل مصابيح ليد الموجودة على وسائد الأذن.

تدعم بلاي ستيشن 4، ونيو اكس بوكس ون، وجهاز الكمبيوتر الشخصي، ونينتندو 3 دي اس، واللاب توب، وجهاز بلايستيشن بورتبل، والتابلت، والكمبيوتر، والهاتف المحمول.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3eODo1V

لوحة مفاتيح RK61RGB من RK Royal Kludge

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 271.80 ريال سعودي

المواصفات:

يمكنها توصيل ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد ويمكن التبديل بينهم بسهولة.

متوافقة مع Window 2000/XP/Vista/7/8/10 وMac على الوضع السلكي، على وضع بلوتوث اللاسلكي متوافقة مع أجهزة نظام أندرويد وiOS.س

مزودة بـ 61 مفتاح وهي جيدة للاستخدام في المكتب وفي المنزل.

وضع إضاءة خلفية RGB و8 أوضاع إضاءة خلفية أحادية اللون و1 ضوء خلفي ملون بالكامل. هذه الأوضاع ستمنحك متعة أكبر عند اللعب أو الكتابة ليلاً.

توفر راحة تامة أثناء الاستخدام.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/2Rj6pL0

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