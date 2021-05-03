شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تباطؤ نمو مستخدمي Pinterest مع تخفيف القيود الوبائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى التباطؤ في نمو مستخدم Pinterest إلى التأثير على الأرباح الربع سنوية، مما أدى إلى انخفاض الأسهم بنسبة 10 ٪ تقريبًا على الرغم من أن الشركة تتوقع إيرادات أعلى خلال الربع الحالي من التقديرات.

ومع تخفيف القيود الوبائية في جميع أنحاء العالم، يقلل الناس من الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الطفرة في الإنفاق الإعلاني من قبل الشركات ساعد في تخفيف الضربة الناجمة عن النمو الفاتر للمستخدمين.

وقد نما عدد المستخدمين النشطين شهريًا في Pinterest (MAU)، وهو مقياس مراقب على نطاق واسع، بنسبة 30٪ فقط إلى 478 مليونًا في الربع الأول، وكان هذا على عكس قفزة الربع الماضي بنسبة 37 ٪ على أساس سنوي، وقال موقع Pinterest: "بدءًا من منتصف مارس، أدى تخفيف القيود الوبائية إلى تباطؤ نمو MAU في الولايات المتحدة وخفض المشاركة على أساس سنوي حيث يقضي الأشخاص وقتًا أقل على الإنترنت".

وإلى جانب التباطؤ في نمو المستخدمين، أبلغت Pinterest عن أرقام أفضل من المتوقع في الربع المعلن عنه، حيث قالت شركة مشاركة الصور إنها تتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 105٪ في الربع الثاني، وهو ما يعني رقمًا بنحو 558 مليون دولار، مقارنة بتقديرات Refinitiv IBES البالغة 530 مليون دولار.

فيما تعافى الإنفاق الإعلاني بشكل أكبر هذا العام من الركود في الأشهر الأولى من أزمة COVID-19 مع انتعاش الانتعاش الاقتصادي، مما دفع تجار التجزئة إلى تكثيف الجهود لجذب العملاء، كما تتوقع Pinterest قفزة في منتصف سن المراهقة في المستخدمين النشطين شهريًا على مستوى العالم في الربع الحالي.

وقد ارتفعت الإيرادات، الناتجة عن وضع الإعلانات بجوار دبابيس أو منشورات المستخدمين، بنسبة 78٪ لتصل إلى 485 مليون دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 473.7 مليون دولار.