شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديثا جديدا لـ AirPods Pro والجيل الثانى من AirPods والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تحديثًا جديدًا للبرامج الثابتة للجيل الثانى من طرازات AirPods وAirPods Pro، حيث يأتى آخر تحديث - يحمل إصدار البرنامج الثابت 3E751 - بعد ستة أشهر تقريبًا من إصدار آخر تحديث للبرامج الثابتة 3A283 فى سبتمبر.

ولم تُدرج أبل أى ملاحظات إصدار للتحديث، لذلك ليس من الواضح ما الجديد فى هذا التحديث، لكن يجب أن يلاحظ مستخدمو AirPods أنه لا توجد طريقة يدوية لتحديث الجهاز حيث يتم تثبيت تحديث البرنامج الثابت تلقائيًا عند توصيل AirPods عبر Bluetooth بجهاز أيفون.

ويمكن للمستخدمين التحقق من إصدار البرامج الثابتة لـ AirPods من خلال التوجه إلى تطبيق الإعدادات> Bluetooth> AirPods> رمز "i"> إصدار البرنامج الثابت، وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، طرحت أبل تحديثًا جديدًا للبرامج لأجهزة iPhone و iPad و MacBooks و أبل Watch و أبل TV فى جميع أنحاء العالم.

ويأتى iOS 14.5 مزودًا بميزات مهمة مثل شفافية تتبع التطبيقات، والقدرة على فتح قفل ايفون أثناء ارتداء قناع باستخدام أبل ووتش، وإعادة معايرة البطارية لسلسلة iPhone 11، وأكثر من 200 رمز تعبيرى جديد، وأصوات جديدة لـ Siri، ودعم AirTag وغير ذلك الكثير.