تكنولوجيا: كل ما ترغب أن تعرفه عن خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحظى خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate بشعبية كبيرة بين خدمات الألعاب، لذا تحقق مايكروسوفت الكثير من الإنجازات مع خدمة الألعاب، وفي السطور التالية نستعرض كافة التفاصيل حول خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate.

تعد خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate من بين أفضل خدمات الألعاب التي تجذب إليها قاعدة كبيرة من المستخدمين، ونوضح في السطور القادمة ما تقدمه مايكروسوفت من مميزات في خدمة الألعاب، وتكلفة الإشتراك في الخدمة، كما نستعرض بعض التفاصيل عن الألعاب المقدمة في الخدمة، وأيضاً الأجهزة المتوافقة مع خدمة الألعاب.

تقدم مايكروسوفت خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate للمستخدمين بتجربة مميزة في الألعاب المختلفة التي لن يحتاج معها المستخدم إلى ذراع تحكم خاص، لذا فإن الخدمة متاحة في نطاق واسع للكثير من المستخدمين.

وتقدم مايكروسوفت خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate بمستوى تسعير جيد مع مكتبة تضم عدد كبير جداً من الألعاب، أيضاً يمكن للمستخدم تجربة هذه الألعاب على وحدة التحكم بالألعاب الخاصة بالمستخدم أو أي من الأجهزة الأخرى، أيضاً تأتي الخدمة مع عضوية مجانية في “Xbox Live Gold” التي تحاكي “PlayStation Plus” من سوني.

وتتيح الخدمة للمستخدمين الوصول إلى عدد كبير من الألعاب واللعب على مدار الإشتراك الشهري للمستخدم، من جانب أخر قد تتوقف بعض الألعاب في الخدمة في حالة إزالة اللعبة من مكتبة ألعاب Xbox Game Pass Ultimate.

سعر الإشتراك في خدمة Xbox Game Pass Ultimate

تقدم مايكروسوفت خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate بإشتراك شهري بقيمة 15 دولار، وللمشتركين الجدد تقدم مايكروسوفت عرض لفترة 90 يوم بقيمة مقابل دولار واحد فقط، وتعود الخدمة بقيمة 15 دولار شهرياً بعد إنتهاء مدة العرض.

كما يتاح للمستخدمين الإشتراك في Game Pass على أجهزة الحاسب، أو Game Pass لمنصة الألعاب بقيمة 10 دولار شهرياً، إلا أن هذه الخدمة تأتي بمميزات محدودة أو يمكن إضافة 5 دولارات للحصول على الخدمة كاملة.

أين تتوفر Xbox Game Pass Ultimate؟

تقدم مايكروسوفت خدمة Xbox Game Pass Ultimate في مجموعة متنوعة من الدول حول العالم، والتي تشمل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والأرجنتين وأستراليا والنمسا، إلى جانب بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، المجر، الهند، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، وأيضاً البرتغال وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايوان وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

مميزات تقدمها خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate للمستخدمين

تقدم خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate بشكل رئيسي للمستخدمين ميزة الدخول إلى مكتبة ألعاب تتضمن أكثر من 100 من عناوين الألعاب المميزة، والتي تقدم للمستخدمين على الخدمة بأعلى جودة، كما يتاح للمستخدمين تجربة الألعاب على أجهزة الحاسب، منصة الألعاب.

أيضاً يمكن تثبيت أي من الألعاب على الأجهزة بتجربة تحاكي شراء اللعبة من متجر الألعاب، إلا أن اللعبة تكون متاحة فقط عبر تنشيط الإشتراك الشهري.

كما يتاح للمستخدمين أيضاً بث الألعاب على هاتف الأندوريد عن طريق ميزة اللعب السحابي التي تتاح للمستخدمين عبر بيانات الهاتف أو عبر الإتصال بشبكات Wi-Fi، ومن المقرر أن تقدم ميزة الإتصال عبر Wi-Fi تجربة أفضل في اللعب.

أيضاً تتيح Xbox Game Pass Ultimate للمستخدمين الدخول إلى ألعاب منصة Xbox القادمة، كما تتاح للمستخدمين بعد إطلاقها مباشرة على منصة ألعاب Xbox.

وتقدم مايكروسوفت إمتيازات خاصة لمشتركي خدمة الألعاب تشمل خصم داخل الألعاب يشمل المحتوى، مع عضويات مجانية في Xbox Live Gold و EA Play.

كما تقدم خدمة Xbox Live Gold للمستخدمين لعبة مجانية كحد أدنى للتثبيت على منصة الألعاب، كما تتيح للمستخدمين اللعب على شبكة الإنترنت.

من جانب أخر تحاكي خدمة EA Play خدمة Xbox Game Pass Ultimate، إلا أنها تتضمن ألعاب EA فقط، لذا يمكن من خلال خدمة EA Play الدخول إلى عناوين مثل Madden و Need For Speed ​​و Star Wars Jedi: Fallen Order وغيرها من الألعاب.

ما هي الأجهزة المتوافقة مع Xbox Game Pass Ultimate؟

تتيح مايكروسوفت للمستخدمين الوصول إلى خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate عبر أجهزة Xbox One أو Xbox One X أو Xbox One S أو Xbox Series X أو Xbox Series S.

كما يمكن الوصول للخدمة عبر أجهزة الحاسب، والأجهزة اللوحية أو الهواتف بنظام الأندوريد وذلك عبر بث خدمة الألعاب سحابياً، ومن المقرر أن تتوافق جميع أجهزة الحاسب بنظام ويندوز مع خدمة الألعاب على أن تدعم الإصدار الأخير من نظام التشغيل، وأيضاً دعم الإصدار الأخير من نظام تشغيل الأندوريد، أيضاً يمكن تجربة ألعاب Xbox عبر تطبيق Game Pass.

كما تتوسع مايكروسوفت بميزة ألعاب Xbox السحابية على منصة iOS مع خدمة Xbox Game Pass Ultimate، ولقد بدأت الشركة في طرح إصدار تجريبي بدءاً من 20 من أبريل هذا العام، والذي يرتكز على الدعوة في الوقت الراهن.

عناوين الألعاب المقدمة في Xbox Game Pass Ultimate

توفر خدمة الألعاب Xbox Game Pass Ultimate عدد كبير من عناوين الألعاب المميزة للمستخدمين، والتي تتضمن ألعاب مثل Halo 5: Guardians وGears 5 وOri and The Blind Forest وOri and The Will of The Wisps وControl وأيضاً Torchlight III وغيرها من الألعاب.

كما تقدم الخدمة مجموعة من ألعاب EA التي تتضمن ألعاب Madden و Sims 4 من بين مجموعة من أفضل ألعاب EA، وذلك بفضل EA Play.

أيضاً أضافت مايكروسوفت مجموعة جديدة من الألعاب تشمل 20 من العناوين من بينها The Elder Scrolls V: Skyrim و DOOM Eternal و Fallout 4 و Fallout 76 وغيرها من الألعاب.

كما تقدم الخدمة ألعاب مثل Sea Of Thieves و Star Wars Battlefront و Star Wars Battlefront II و Destiny 2 و Halo: The Master Chief Collection و Battlefield V و Final Fantasy XV Royal Edition من بين ألعاب أخرى.

هل توفر Xbox Game Pass Ultimate ألعاب سحابية لأجهزة الحاسب وأجهزة الألعاب؟

لا تتوفر ميزة الألعاب السحابية لمنصات الألعاب، من جانب أخر قدمت مايكروسوفت مؤخراً لمستخدمي أجهزة الحاسب ميزة الوصول للألعاب السحابية بشكل محدود في إصدار تجريبي أطلق خلال شهر أبريل الماضي.

هل تدعم Xbox Game Pass Ultimate إنجازات اللاعبين؟

تدعم كافة الألعاب في Xbox Game Pass Ultimate حفظ إنجازات اللاعبين في الألعاب المختلفة، حيث يتم تسجيل الإنجازات في حساب المستخدم على الأجهزة المختلفة.

هل تدعم Xbox Game Pass Ultimate ميزة تعدد اللاعبين؟

تدعم كافة ألعاب Xbox Game Pass Ultimate ميزة تعدد اللاعبين، لذا سيتاح للمستخدمين التنافس في الألعاب أو مشاركة الأخرين في الألعاب مثل Star Wars Battlefront II.

المصدر

اعلان