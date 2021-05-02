تكنولوجيا: عروض أمازون الرمضانية لهذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل متجر أمازون في تقديم العروض والخصومات لفترة محدودة على كافة المنتجات المعروضة بما في ذلك المنتجات الإلكترونية الذكية مثل الهواتف والحواسب والسماعات والأجهزة الذكية بشكل عام. وفي هذه المقالة سنعرض لكم أهم وأفضل عروض أمازون السعودية لشهر رمضان هذا العام.

شاشة واقية لهاتفي OnePlus 7 Pro وOnePlus 7T Pro

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 51 ريال سعودي

المواصفات:

مصممة خصيصًا لهاتفي OnePlus 7 Pro وOnePlus 7T Pro.

مضادة للخدوش بدرجة صلابة 9.

شاشة نقية شفافة عالية الوضوح تعيد اللون الأصلي لهاتف ون بلس 7 تي برو / ون بلس 7 برو، مما يوفر تجربة ممتعة لك.

مغلفة بطبقة مقاومة للزيوت للحد من البقع وبصمات الأصابع.

حساسية لمس عالية ودقة عالية الوضوح.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/2PGtiaO

كابل ايثرنت من UGREEN

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 20.70 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: متر واحد.

فائق النحافة يبلغ سُمكه 2.8 مم فقط.

يتميز بغطاء PVC الناعم والمتين.

يشغل مساحة صغيرة وينزلق بسهولة تحت السجادة أو في الزاوية أو خلف قطعة أثاث.

ناقل حركة مستقر تعمل الموصلات النحاسية 32AWG والاتصالات المطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا على تقليل تداخل الإشارة وفقدانها بشكل فعال.

يوفر الأداء الأمثل لاتصال الألياف.

متوافق مع جميع الأجهزة المزودة بمقابس RJ45.

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/3e7QRCS

ساعة Galaxy Watch3 Titanium من سامسونج

عرض ساري حتى 17/5/2021

السعر: 1354.18 ريال سعودي

المواصفات:

مزودة بشاشة AMOLED بحجم 1.4 بوصة ودقة 360 × 360.

تدعم اتصال بلوتوث إصدار 5.0.

ذاكرة بسعة 8 جيجابايت.

تدعم NFC.

نظام التشغيل: Tizen.

معالج ثنائي النواة بتردد 1.15 هرتز.

تدعم مقياس التسارع، ومقياس الضغط الجوي، ومستشعر الجيروسكوب، ومستشعر الضوء، ومستشعر معدل ضربات القلب البصري.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/2PGtlDw

حافظة واقية لساعة Apple Watch 4/5 إصدار 44 ملم/40 ملم

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 26.10 ريال سعودي

المواصفات:

توفر حماية شاملة لساعة أبل من الحواف والشاشة.

غطاء واقي للشاشة فقط.

ناعمة ومتينة للاستخدام.

مرنة وسهلة التركيب وليس من السهل نزعها.

تتميز بوجود فتحة من الخلف.

قد تسبب الحافظة رطوبة في صالة الألعاب الرياضية أو أثناء السباحة أو غيرها من التمارين الرياضية، لذلك يرجى خلعها وتجفيف الرطوبة أولاً، ثم وضعها مرة أخرى للاستخدام.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3gSTEBx

لوحة جرافيكس من XP-Pen

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 220 ريال سعودي

المواصفات:

المنطقة النشطة: 10 × 6.25 بوصة.

حساس الضغط (مستويات): .8192

الدقة (خطوط لكل بوصة): 5080.

مفاتيح اكسبريس للتخصيص: 8.

معدل التقرير (الدوران لكل ثانية): 266.

الدقة: 0.01 بوصة.

ارتفاع القراءة: 10 ملم.

موصل: USB-C.

الأبعاد: 8 × 217 × 351 ملم.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3e9wxRu

كابل شحن بيانات USB-A إلى USB-C من UGREEN

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 51.30 ريال سعودي

المواصفات:

يتميز بتصميم مبتكر بـ 90 درجة على شكل حرف الـ L.

يدعم الشحن السريع 2.0 و3.0، مع الحد الأقصى للإخراج حتى 3 أمبير، مما يوفر 5 فولت 3 أمبير، 9 فولت 2 أمبير أو 12 فولت 1.5 أمبير. مع مقاومة مدمجة 56 كيلو أوم.

يضمن التوصيل والشحن الموثوقين، مما يحمي هواتفك المحمولة من التلف بسبب التيار الزائد.

يوفر حماية أفضل ضد التداخل، مما يضمن نقل بيانات سريع ومستقر.

يضمن نقل البيانات بسرعة تصل إلى 480 ميجابت في الثانية.

متوافق مع هاتف سامسونج جالاكسي S20/ S20 بلس، S10 بلس/ S10/ S9 بلس/ S9/ S8 بلس، نوت 10 بلس/ نوت 9/ نوت 8، هواوي P30/ P20 لايت/ P20 برو/ P20/ Mate 20/ Mate 10/ P10/ P10/ P9/ P8/ ميت 9/ ميت 8/ بي سمارت، شاومي ريدمي 9 برايم/ نوت 10 برو/ نوت 9 برو ماكس/ نوت 9/ نوت 9 برو، مي 10 تي لايت 5 جي، ون بلس 8/ 8 برو/ 7/ 7 تي/ 6 تي/ 5 تي وغيرها.

مقاوم ومتين.

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/3ucVjG2

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