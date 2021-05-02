«بدءاً من الاثنين»..الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد..ودرجة الحرارة تتجاوز الـ 40

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة حارة تضرب البلاد خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين وتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة مئوية.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": النصف الثاني من الربيع نشهد فيه ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ويتم فيه تسجيل أعلى درجات الحرارة على مدار العام .

وتابع: درجات الحرارة في النصف الثاني من الربيع أعلى من فصل الصيف وفي فصل الصيف ترتفع فيه الرطوبة بشكل كبير .

وأختتم "شاهين" حديثه قائلا: النصف الثاني من فصل الربيع يبدأ من أول مايو وحتى منتصف يونيو ، ولن تعود ايام فصل الشتاء مجددا وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع في فترات الليل وتتجاوز الـ 20 درجة مئوية .