شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة بريطانية: ثلثا الأطفال يقضون العطلات وهم يحدقون لأربع شاشات أحيانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة بريطانية جديدة إلى أن استخدام العديد من الأجهزة في وقت واحد، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون، هي عادة متزايدة بين الأطفال، وتتبع الباحثون في جامعة ليستر عادات استخدام الشاشة لـ 816 فتاة بريطانية تتراوح أعمارهن بين 11 و14 عامًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قاد باحثون في مركز أبحاث السكري بجامعة ليستر الدراسة، التي نُشرت في مجلة Acta Paediatrica، وتم إجراؤها قبل الجائحة الحالية، وهو ما يقلق في حد ذاته لأنه يُعتقد أن السلوك المستقر المرتبط بالنظر إلى الشاشة قد ارتفع.

ووجدوا، أن 59% من الفتيات يستخدمن شاشتين أو أكثر في وقت واحد خلال أيام الأسبوع بعد المدرسة، لكن هذا الرقم وصل إلى 65% في أمسيات أيام الأسبوع.

كما أن أكثر من الثلثين أي حوالى 68% استخدموا شاشتين أو أكثر في وقت واحد في عطلات نهاية الأسبوع، بينما قال 36% إنهم استخدموا شاشات متعددة في السرير، واعترفت بعض الفتيات باستخدام ما يصل إلى أربع شاشات في وقت واحد، حيث أصبحت الشاشات بشكل متزايد جزءًا لا يتجزأ من حياة الشباب.

حدد الباحثون أيضًا الروابط بين ارتفاع استخدام الشاشات وانخفاض مستويات النوم والنشاط البدني، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI).

ويحذر الخبراء من أن زيادة النشاط الخامل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري من النوع 2، حيث لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين.