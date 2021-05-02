شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف 3 تغييرات جذرية فى "أيفون 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية تسريبات جديدة تخص هاتف "أيفون 13" من شركة "أبل" الأمريكية، تتضمن 3 تغييرات وتحديثات جذرية، ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا يرصد التحسينات الذكية والعملية في هاتف "أيفون 13"، ليصبح شكلها مختلف كليا عما ظهر عليه في النسخ السابقة.

وتتضمن تلك التحسينات الثلاثة تغييرات في حجم الكاميرات الخلفية والهيكل الخاص بالهاتف ككل، وإصدار مختلف تماما للنسخ صغيرة الحجم، وجاءت تلك التحسينات في أيفون 13 على النحو التالى.

1- حجم الكاميرات:

تبدو الكاميرات الضخمة الجديدة في أيفون 13، جيدة بشكل مدهش، حيث حولت أبل الوحدات من التخطيط الأفقي إلى التخطيط القطرى والسبب فى ذلك واضح، وذلك لأن الكاميرات كبيرة جدًا لدرجة أنها ستكون ضيقة للغاية باستخدام الترتيب السابق الأفقى.

وتساعد تلك الكاميرات فى تغيير اللعبة في نظم تصوير الهواتف، من حيث التقاط صور الفيديو أو وضع البورتريه.

2- هيكل الهاتف

يبدو أن شركة أبل تجري تغييرًا لافتًا للنظر على هاتف "أيفون 13"، خاصة فيما يتعلق بهيكل الهاتف، فيما يتعلق بالجزء الخلفي من النموذج الأولي فهو لن يكون بلوريا أكثر فحسب، بل بل ستدخل عليه أنسجة أخرى مختلفة لم تستخدم من قبل في هواتف "أبل".

3- أيفون 13 مينى:

تظهر التسريبات الأخيرة، أن شركة "أبل" تسعى بصورة كبيرة لتطوير كبير في إصدار "أيفون ميني" الخاص بها، والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق "أيفون"، والذي يحظى أيضا بتحسينات كبرى في نوعية الشاشات ذات تقنية "برو موشن" وتقوية نطاقات الإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، وتحسين كفاءة البطارية واستهلاك الطاقة.