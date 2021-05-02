Ascend .. دعامة روبوتية لعصر جديد من التنقل البشري

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Roam Robotics، التي تعمل على توسيع التنقل البشري باستخدام الروبوتات القابلة للارتداء، أن Ascend، وهو أول جهاز تقويم ذكي للركبة يساعد مرتديه على تقليل آلام الركبة وتحسين الحركة، متاح للطلبات الأولية، ويبدأ الشحن بأواخر صيف عام 2021.

وتتكيف تقنية Ascend بنشاط، مما يعني أنها تستشعر حركة الجسم، وتتكيف تلقائيًا مع احتياجات مرتديها، وتوفر دعمًا دقيقًا في اللحظة المناسبة لمجموعات العضلات المستهدفة.

وقال تيم سويفت، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Roam Robotics: نركز على سوق غير مخدومة بشكل كبير، حيث إن أكثر من 20 في المئة من سكان العالم مقيدون بحركة أجسامهم، وبالنظر إلى أن التطورات الطبية تساعد الناس على العيش لفترة أطول، فإن هذا العدد يزداد.

وأضاف: يعمل نهجنا في مجال الروبوتات القابلة للارتداء بسلاسة مع جسم الإنسان لمساعدة الناس على عيش حياة أكثر صحة وسعادة ونشاطًا، دون عوائق بسبب القيود الجسدية.

وتم تصميم Ascend للمساعدة في تخفيف آلام الركبة ودعم التحسينات الوظيفية، مما يحسن بشكل كبير من قدرة المرضى على الحركة.

وأظهرت الدراسة السريرية للمشاركين في التهاب مفاصل الركبة تقليل الألم بمعدل 46 في المئة، وأظهر 67 في المئة تحسنًا وظيفيًا عند استخدام الجهاز.

ويمثل Ascend أول جهاز آلي يمكن ارتداؤه يُظهر فائدته في الحياة اليومية للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل والذين يرغبون في استعادة الاستقلال والعيش في أنماط حياة أكثر نشاطًا.

مميزات Ascend: