شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر طائرة بالعالم تنجح فى رحلتها التجريبية الثانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أكبر طائرة في العالم في إجراء ثاني رحلة تجريبية لها، حيث أجرت طائرة Roc التابعة لشركة Stratolaunch، ثاني رحلة تجريبية لها من Mojave Air and Space Port في جنوب شرق كاليفورنيا في رحلة بحرية استغرقت ثلاث ساعات و14 دقيقة، والتي يتم إعدادها لنقل المركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت عالياً.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أقلعت الطائرة العملاقة، التي يبلغ طول جناحيها 385 قدمًا (117 مترًا)، ووصلت Roc إلى ارتفاع أقصى يبلغ 14000 قدم (4267 مترًا) وسرعة قصوى تبلغ 199 ميلاً في الساعة (320 كيلومترًا في الساعة) خلال الرحلة التجريبية، والتي اعتبرتها ستراتولونش ناجحة.

قال زاكاري كريفور، رئيس العمليات في Stratolaunch، خلال مؤتمر صحفي بعد الرحلة اليوم: "نحن سعداء جدًا بأداء الطائرة، ونحن متحمسون بنفس القدر لمدى اقتراب الطائرة من إطلاق أول مركبة تفوق سرعتها سرعة الصوت".

أسس بول ألين، الشريك المؤسس لمايكروسوفت، شركة Stratolaunch في عام 2011 بفكرة استخدام الطائرة لإطلاق الأقمار الصناعية في الجو.

لكن ألين توفي في أكتوبر 2018 دون أن يرى تلك الأمر يتحول إلى حقيقة، أو حتى يرى جسم الطائرة روك ينطلق من الأرض، ولم تقم الطائرة بأول رحلة تجريبية لها حتى أبريل 2019.

جدير بالذكر أنه تم بيع الشركة في أكتوبر 2019 لمالكيها الحاليين، الذين أعادوا صياغة روك، وستعمل الطائرة الآن كمنصة إطلاق متنقلة للمركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهي مركبة قابلة للمناورة تسافر على الأقل خمس مرات أسرع من سرعة الصوت.